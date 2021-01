De federale regering hoopt op meer Europese coördinatie bij het beheer van de buiten- en de binnengrenzen. Dat schrijft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maandag in een mededeling.

De 27 ministers bevoegd voor Europese Zaken bereidden maandag de videoconferentie van de Europese leiders voor, die donderdag plaatsvindt. In naam van ons land brak Wilmès een lans voor meer Europese coördinatie. 'Gezien de opkomst van varianten van het virus is het niet alleen van essentieel belang de vaccinatiecampagne in heel Europa te versnellen, maar ook gecoördineerd op te treden qua maatregelen rond het vrije verkeer', zegt Wilmès. 'We zouden er veel baat bij hebben als we onze regels voor de toegang tot het grondgebied zo veel mogelijk zouden harmoniseren, bijvoorbeeld wat test- en quarantaineverplichtingen betreft.'

Krokusvakantie

Met de krokusvakantie in aantocht, 'gaat de kwestie van de toegang tot de skigebieden ons allen aan', vult ze aan. Wilmès hoopt dat op de Europese Raad een 'gezamenlijke en gecoördineerde' aanpak overeengekomen kan worden.

Wat de discussie over het vaccinatiecertificaat betreft, hamerde Wilmès er tijdens het overleg op dat dit document geen afbreuk mag doen aan de individuele vrijheden of de grensoverschrijdende mobiliteit. Ook mag het niet leiden tot discriminatie tussen Europese burgers als nog niet iedereen toegang heeft tot een vaccin, luidt het standpunt waarmee premier Alexander De Croo naar het overleg met zijn Europese collega's trekt. (Belga)

