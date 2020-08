België tegen economische sancties Wit-Rusland: 'Vooral het volk wordt dan getroffen'

Tijdens het Europese topoverleg over de crisis in Wit-Rusland, heeft premier Sophie Wilmès zich in naam van ons land tegen economische sancties uitgesproken. 'Die zouden contraproductief zijn omdat zij in de eerste plaats de bevolking treffen', luidt het woensdag.

© belga