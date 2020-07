De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe wordt de nieuwe voorzitter van de omstreden Eurogroep. Daar geraakten de 19 ministers van het orgaan het woensdagavond - weliswaar met de nodige moeite - over eens.

Paschal Donohoe is de nieuwe voorzitter van de zogenaamde Eurogroep, de informele vergadering van de ministers van Financiën uit de 19 landen waar de euro de officiële betaalmunt is. De ministers van de Eurogroep steken normaal gezien eenmaal per maand de koppen bij elkaar vooraleer de vergadering van de ministers van Economie en Financiën van de voltallige Europese Unie (ECOFIN) samenkomt. Zo trachten de lidstaten van de eurozone het economische en budgettaire beleid eerst op elkaar af te stemmen. Donohoe vervangt de Portugese Mario Centeno die vorige maand aankondigde zijn ambt in de nationale regering neer te leggen. Drie kandidaten uit Ierland, Spanje en Luxemburg stelden zich uiteindelijk kandidaat. Hoewel de voorzitter slechts een eenvoudige meerderheid van de stemmen nodig heeft, bleek het woensdagavond toch geen eenvoudige bevalling. In de eerste stemronde zag het er er even naar uit dat Nadia Calvino aan het langste eind zou trekken, maar de Spaanse kwam slechts een stem tekort voor de eenvoudige meerderheid. De Luxemburgse kandidaat bleek toen meteen kansloos, waardoor het in de praktijk enkel nog tussen Donohoe en Calvino ging. Uiteindelijk trok die eerste aan het langste eind omdat de Benelux in blok bleef stemmen. Met andere woorden, samen met Nederland en Luxemburg maakte België het uiteindelijke verschil. Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo toont zich tevreden met Donohoe: 'Het is goed om met Donohoe een Eurogroep-voorzitter te hebben die vanuit zijn eigen nationale ervaring sterk vertrouwd is met de impact van brexit. Donohoe is bovendien ook de juiste Eurogroepvoorzitter om de herziening van de begrotingsregels in goede banen te leiden.'Omstreden orgaanDe eurogroep kreeg de afgelopen jaren heel wat kritiek. Volgens sommigen - de voormalige Griekse minister van Financiën Yannis Varoufakis op kop - is de Eurogroep een technocratisch, neoliberaal en onaansprakelijk orgaan. Van de vergadering worden geen verslagen gepubliceerd en het staat niet onder het toezicht van het Europees Parlement. Waar bij besloten vergaderingen van de staatshoofden en regeringsleiders meer dan eens informatie naar de buitenwereld lekt, gebeurt dat bij de besloten eurogroep een stuk minder.Tijdens de financieel-economische crisis en de daaropvolgende impasse in de Eurozone kreeg de Eurogroep samen met de zogenaamde Trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) vooral uit Zuid-Europa de wind van voren omwille van het gevoerde besparingsbeleid. De laatste jaren - zeker onder het leiderschap van Centeno - heeft de Eurogroep minder in de pap te brokken. In april geraakten de 19 ministers het nog eens over een hulppakket van 540 miljard euro aan leningen in het kader van de coronacrisis. Voor de uiteindelijke goedkeuring werd de hete aardappel nog wel doorgeschoven naar staatshoofden en regeringsleiders.