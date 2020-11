België ontvangt morgen de eerste 2 miljard euro uit het Europese SURE-programma. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt in een gesprek met VRT NWS. SURE is een tijdelijk programma van goedkope leningen aan lidstaten die door de coronapandemie meer geld uitgeven om banen te redden.

Met het SURE-programma wil de EU de lidstaten bijspringen die in coronatijden beroep doen op stelsels van tijdelijke werkloosheid. Dat moet vermijden dat bedrijven werknemers ontslaan op het moment dat de economische crisis het hardst toeslaat. De Europese Commissie kan de lidstaten een totaalbedrag van 100 miljard euro aan gunstige leningen ter beschikking stellen.

België heeft de Europese Unie om 7,8 miljard euro aan financiële ondersteuning van zijn stelsel van tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen gevraagd. Daar wordt dinsdag een eerste schijf van 2 miljard euro uit vrijgemaakt.

Gezonde bedrijven

'We willen de gezonde bedrijven beschermen en hen zeggen dat ze hun werknemers niet moeten ontslaan, hun kennis en vaardigheden in het bedrijf moeten houden, hoe moeilijk het ook is in deze tijden. We subsidiëren de lonen van die werknemers met ons SURE-programma', legt Europees Commissievoorzitter von der Leyen uit in een online-interview met VRT NWS.

Van de 7,8 miljard gevraagde Belgische steun heeft 6,21 miljard euro betrekking op uitgaven van de federale overheid. De overige uitgaven werden gedaan door de gewesten en de gemeenschappen.

SURE maakt deel uit van een pakket van ruim 500 miljard euro dat de lidstaten dit voorjaar in de steigers hebben gezet om de eerste schokken van de coronapandemie op te vangen. Deze zomer bereikten ze ook nog een akkoord over een plan van 750 miljard euro om de Europese economie te herlanceren. (Belga)

