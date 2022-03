Het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar Technologies heeft nieuwe satellietbeelden vrijgegeven van de vernielingen die zijn aangericht in de Oekraïense zuidelijke havenstad Marioepol.

Marioepol is de meest belegerde stad van Oekraïne. Dinsdag nog noemde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de Russische aanvallen op de havenstad 'een misdaad tegen de mensheid, die zich direct onder de ogen van de planeet afspeelt.' Het Oekraïense staatshoofd beschuldigde Moskou ervan bewust burgerschuilplaatsen in de belegerde stad te bombarderen. Volgens de plaatselijke autoriteiten bevinden meer dan 100.000 van de 440.000 inwoners van Marioepol zich nog steeds in de havenstad. De voorwaarden om de komende dagen een humanitaire operatie uit te voeren om de bewoners van in veiligheid te brengen, zijn 'in dit stadium nog niet vervuld', zei de Franse regering dinsdag nog.

Bekijk hieronder beelden van de vernielingen in Marioepol.

Schuif met de slider over de foto: links een satellietbeeld van 21 juni 2021, rechts van 29 maart 2022.

Vernielde appartementsblokken en huizen ten oosten van Marioepol, 29 maart 2022. © Belga Image

Residentiële gebouwen in het district Livoberezhnyi, 29 maart 2022. © Belga Image

Het theater van Marioepol, 29 maart 2022. © Belga Image

Het theater van Marioepol en omgeving, 29 maart 2022. © Belga Image

