Thierry Baudet, oprichter en tot begin deze week leider van het Nederlandse Forum voor Democratie, wil zijn partij dan toch verder blijven leiden. Hij is ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de verkiezingen van maart volgend jaar.

Dat kondigt hij zelf aan in een filmpje op Twitter. 'Ik treed opnieuw in de spotlights', zegt hij. 'De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan.'

Er komen lijsttrekkersverkiezingen, kondigt hij aan, en daarbij zal hij zelf ook kandidaat zijn.

Maandag trok Baudet zich terug als lijsttrekker en dinsdag stapte hij ook op als partijvoorzitter nadat er ophef was ontstaan over berichten die de afgelopen dagen waren verschenen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in app-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Ook van binnen de partij kwam daarop felle kritiek. De partijleden eisten het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Baudet wilde Jansen echter niet laten vallen.

'Er is een 'bitchfight' ontstaan in het openbaar, waarbij mij ontzettend veel narigheid wordt aangesmeerd', zegt Baudet. Hij spreekt van een 'poging tot karaktermoord' en beschuldigt critici ervan hem 'met pek en veren' uit de partij te willen zetten.

In het filmpje blijft onduidelijk op basis van welke functie in de partij hij de lijsttrekkersverkiezingen uitschrijft. Op 30 november en 1 december kunnen leden van FVD zich digitaal uitspreken over het lijsttrekkerschap, kondigt Baudet aan. 'Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij FVD, die denkt dat er te grote fouten zijn gemaakt, kan zich beschikbaar stellen. Maar de leden zijn aan het woord.'

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 25, 2020

