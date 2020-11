Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier keert vrijdag terug naar Londen voor fysieke brexitonderhandelingen. Dat bevestigt hij op Twitter. De gesprekken met de Britten gebeurden de afgelopen week gedwongen online omdat de Fransman en zijn team in quarantaine moesten nadat een collega besmet bleek met het coronavirus.

'In lijn met de Belgische regels zijn mijn team en ikzelf niet langer in quarantaine', tweette Barnier vrijdag. 'Fysieke onderhandelingen kunnen doorgaan.' De voorbije week gingen de besprekingen met de Britse brexitonderhandelaar David Frost en zijn team door via videoverbinding. Na maanden van stilstand leek er de afgelopen maand eindelijk schot in de onderhandelingen over een toekomstig handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te komen. Maar de visserij, gelijke spelregels voor Britse en Europese bedrijven en de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken blijven voer voor discussie.

'Het zijn beslissende dagen, maar ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen of er een akkoord komt of niet', zei de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder deze week. Groot-Brittannië verliet de Europese Unie officieel al eind januari, maar tot 31 december geldt nog een overgangsperiode. Is er voor eind dit jaar geen akkoord over de Brits-Europese handelsrelaties goedgekeurd, dan crasht het Verenigd Koninkrijk alsnog uit de Europese douane-unie en interne markt, met serieuze gevolgen op de handel over het Kanaal.

'In lijn met de Belgische regels zijn mijn team en ikzelf niet langer in quarantaine', tweette Barnier vrijdag. 'Fysieke onderhandelingen kunnen doorgaan.' De voorbije week gingen de besprekingen met de Britse brexitonderhandelaar David Frost en zijn team door via videoverbinding. Na maanden van stilstand leek er de afgelopen maand eindelijk schot in de onderhandelingen over een toekomstig handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te komen. Maar de visserij, gelijke spelregels voor Britse en Europese bedrijven en de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken blijven voer voor discussie. 'Het zijn beslissende dagen, maar ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen of er een akkoord komt of niet', zei de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder deze week. Groot-Brittannië verliet de Europese Unie officieel al eind januari, maar tot 31 december geldt nog een overgangsperiode. Is er voor eind dit jaar geen akkoord over de Brits-Europese handelsrelaties goedgekeurd, dan crasht het Verenigd Koninkrijk alsnog uit de Europese douane-unie en interne markt, met serieuze gevolgen op de handel over het Kanaal.