De gerechtelijke diensten in Oostenrijk hebben een corruptieonderzoek opgestart tegen regeringsleider Sebastian Kurz en enkele van zijn medewerkers. Dat blijkt woensdag uit een mededeling van de Oostenrijkse anticorruptiediensten (WKSTA).

Eerder op de dag hadden nog huiszoekingen plaatsgevonden in de kanselarij en in het hoofdkwartier van regeringspartij ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij).

De kanselier en co worden ervan verdacht belastinggeld te hebben aangewend om positieve berichtgeving in de media te kopen. Volgens de WKSTA dateren de feiten van 2016. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken, maar had de ambitie om leider te worden van de conservatie ÖVP. Die functie zou hem ook de mogelijkheid bieden de volgende kanselier van Oostenrijk te worden.

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat middelen van het ministerie van Financiën werden gebruikt om 'louter partijpolitiek gemotiveerde en soms gemanipuleerde opiniepeilingen van een onderzoeksbureau' te laten publiceren, die positief uitdraaiden voor Kurz. Er zouden ook betalingen aan het mediabedrijf 'Österreich' hebben plaatsgevonden 'voor de mogelijkheid die de beschuldigden kregen om invloed uit te oefenen op de redactionale berichtgeving'.

Volgens het Openbaar Ministerie zou meer dan een miljoen euro uit de begroting van het ministerie van Financiën zijn weggevloeid bij de constructie.

Regeringscrisis lijkt onvermijdelijk

Het gerecht had woensdag huiszoekingen uitgevoerd in de kanselarij en in het hoofdkwartier van regeringspartij ÖVP. Daarbij werd gespeurd naar e-mails, gegevensdragers, servers, mobiele telefoons en laptops. Ook medewerkers uit de naaste omgeving van Kurz werden geviseerd, zoals een perswoordvoerder, een media-adviseur en de hoofdstrateeg van de kanselier.

De ÖVP en het mediabedrijf ontkennen de aantijgingen. Naar aanleiding van de huiszoekingen had de vicesecretaris-generaal van de conservatieve ÖVP, Gabriela Schwarz, in een reactie al gesproken over 'valse beschuldigingen op basis van vijf jaar oude feiten'. 'Dit gebeurt altijd met hetzelfde doel: de Volkspartij en Sebastian Kurz massaal schade berokkenen', klonk het.

'Op geen enkel moment was er een overeenkomst tussen de mediagroep Österreich en het ministerie van Financiën over de betaling van enquêtes via advertenties', meldt dan weer het mediabedrijf.

Over de politieke gevolgen van het corruptieonderzoek bestaat nog geen duidelijkheid. Een regeringscrisis lijkt evenwel onvermijdelijk. De Groenen, de coalitiepartner van ÖVP, hebben altijd benadrukt dat voor hen enkele een 'propere politiek' mogelijk is.

