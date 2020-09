Door de toenemende spanningen na de hevige brand in het vluchtelingenkamp Moria heeft de Griekse regering de politiemacht op het eiland Lesbos opgevoerd.

Op de Griekse televisie was te zien hoe een ferry meerdere bussen met politiemensen en twee waterkanonnen aanvoerde. Na de brand heerst er chaos op Lesbos. Meer dan 12.000 migranten vertoefden voor de derde opeenvolgende nacht in open lucht. Velen staken in overgebleven delen van het kamp en omliggende velden vuren aan, en vielen de politie aan.

De politieversterking richt zich ook op de van streek geraakte eilandbewoners. Velen, onder wie bijna alle burgemeesters, willen geen migranten meer hebben op het eiland. Er is ook angst, zeker omdat minstens 35 migranten positief op het nieuwe coronavirus zijn getest. Bewoners blokkeren steeds weer wegen naar plaatsen waar de regering provisorische kampen wil inrichten.

