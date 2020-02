Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie is vorig jaar voor het eerst sinds de piek van 2015 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) woensdag heeft gepubliceerd.

In de 28 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland werden in 2019 meer dan 714.000 aanvragen ingediend. Dat is een stijging met 13 procent ten opzichte van 2018, zegt het EASO. 'Het is voor het eerst sinds 2015 dat er meer aanvragen waren dan het jaar voordien'. Dat jaar werden bijna 1,4 miljoen aanvragen genoteerd. De drie belangrijkste oorsprongslanden waren Syrië (zowat 72.000 aanvragen, zoals in 2018), Afghanistan (bijna 60.000, 30 procent meer) en Venezuela (45.000, een verdubbeling). 'De toename kan voornamelijk worden toegeschreven aan de duidelijke stijging van het aantal aanvragen uit Latijns-Amerikaanse landen die een visumvrijstelling genieten' om naar de Schengenzone te reizen, zegt het EASO. Ook de toename van het aantal aanvragen van Afghanen en een aantal andere landen speelt in mindere mate mee. Een derde van de aanvragen krijgt een positief antwoord, wat min of meer een stabiel cijfer is. Daarbij gaat het vooral om Syriërs, Jemenieten en Eritreeërs. Macedoniërs, Venezolanen en Albanezen kregen het minst vaak een positief antwoord. Zowat een vraag op tien kwam van iemand die al een aanvraag afgewezen zag.