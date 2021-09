Duits bondskanselier Angela Merkel heeft Olaf Scholz, de kandidaat van de sociaaldemocraten gefeliciteerd met zijn succes bij de verkiezingen van afgelopen zondag. Dat heeft de persdienst van de regering woensdag bekendgemaakt. Merkels conservatieve partij leed een zware nederlaag.

Angela Merkel, die op het punt staat haar post te verlaten, had nog niet gereageerd op de resultaten van de verkiezingen, waarbij de SPD als beste uit de bus kwam, voor de conservatieven van de CDU/CSU.

De felicitaties werden volgens de persdienst maandag al vertstuurd maar pas woensdag bekendgemaakt.

Sinds de verkiezingen klinkt de kritiek bij de conservatieven op de koppigheid van Armin Laschet steeds luider. De partijleider wil ondanks de historisch lage score van de CDU/CSU een regering vormen. Zijn Beierse bondgenoten keerden Laschet dinsdag de rug toe, wat zijn kansen om kanselier te worden in gevaar brengt. Hij wilde een coalitie op de been brengen met de Groenen en de liberalen van de FDP.

De sociaaldemocraten blijven ondertussen herhalen dat ze een regering willen vormen met de Groenen en de FDP, met Olaf Scholz als kanselier. De voorzitters van de Groenen en de FDP kwamen dinsdagavond voor het eerst sinds de verkiezingen bijeen om mogelijke gemeenschappelijke programmapunten vast te leggen om vervolgens te onderhandelen over een coalitie met de CDU of, waarschijnlijker, met de SPD.

