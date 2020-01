Op de Griekse eilanden Lesbos, Chios en Samos zijn woensdag alle regionale en gemeentelijke autoriteiten en ook de meeste winkels gesloten. De burgemeesters en bijna alle beroepsfederaties op de eilanden protesteren tegen de overvolle vluchtelingenkampen en eisen dat de eilanden zo snel mogelijk ontlast worden.

De regering in Athene moet ervoor zorgen dat de migranten, die dagelijks de oversteek maken vanuit Turkije, na hun registratie op de eilanden naar het vasteland gebracht worden, luidt het. In en rond de kampen op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee zitten momenteel ongeveer 42.000 mensen. Dagelijks wagen nieuwe migranten zich aan de oversteek vanuit Turkije. Wegens een gebrek aan personeel kon de terugkeer naar Turkije van migranten die geen recht hebben op bescherming tot nog toe niet op de juiste manier functioneren. De Europese Unie kwam in 2016 overeen dat Turkije alle migranten terugneemt, die op de eilanden aankomen en geen asiel krijgen in Griekenland.

De regering in Athene moet ervoor zorgen dat de migranten, die dagelijks de oversteek maken vanuit Turkije, na hun registratie op de eilanden naar het vasteland gebracht worden, luidt het. In en rond de kampen op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee zitten momenteel ongeveer 42.000 mensen. Dagelijks wagen nieuwe migranten zich aan de oversteek vanuit Turkije. Wegens een gebrek aan personeel kon de terugkeer naar Turkije van migranten die geen recht hebben op bescherming tot nog toe niet op de juiste manier functioneren. De Europese Unie kwam in 2016 overeen dat Turkije alle migranten terugneemt, die op de eilanden aankomen en geen asiel krijgen in Griekenland.