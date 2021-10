De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben op de laatste dag van hun top in Brussel afscheidnemend Duits bondskanselier Angela Merkel met een staande ovatie bedacht. 'Als Parijs zonder de Eiffeltoren', stond voorzitter Michel stil bij haar afscheid van het Europese toneel.

Nu de coalitiegesprekken tussen socialisten, groenen en liberalen uit de startblokken zijn geschoten, heeft het er alle schijn van dat Merkel tegen de Europese top van 16 en 17 december geen bondskanselier meer zal zijn.

Zestien jaar lang speelde de christendemocrate een hoofdrol in de Europese toppolitiek.

107 EU-toppen

'Jouw afscheid van het Europese toneel raakt ons politiek, maar vervult ons ook met emotie. Jij bent een monument (...) De Europese Raad zonder Angela is als Rome zonder het Vaticaan of Parijs zonder de Eiffeltoren', zo lauwerde Michel de bondskanselier, die liefst 107 Europese toppen op de teller heeft staan.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

"Thanks to you, the centre has held through many storms." @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

Net als vele regeringsleiders had Michel enkel woorden van lof voor Merkel. De Belgische oud-premier prees haar intellectuele nieuwsgierigheid en eenvoud, maar ook haar vermogen om telkens opnieuw bruggen te slaan en compromissen uit de brand te slepen. 'Jouw wijsheid zal gemist worden, in het bijzonder op moeilijke momenten.'

Op haar - allicht - laatste top wierp Merkel haar gewicht nog een keer in de schaal, ditmaal om een openlijke confrontatie met Polen te vermijden en de dialoog te blijven voeren met de nationalistsiche regering in Warschau over de schendingen van de rechtsstaat.

Als afscheidscadeau mocht Merkel een artistieke replica van het Europagebouw - de zetel van de Europese Raad - van de hand van de Nederlands-Franse designer Maxim Duterre in ontvangst nemen. Michel overhandigde ook een exemplaar aan de afscheidnemende Zweedse premier Stefan Löfven, ook al sinds 2014 van de partij op Europese toppen.

Migratie

Op de top snijden de staatshoofden en regeringsleiders vrijdag het thema migratie aan. 'Deze discussie is even belangrijk als die over de energieprijzen', zei premier Alexander De Croo voor de start van de vergadering. Donderdag stonden energie en Polen bovenaan de agenda van de leiders.

Alexander De Croo © Belga Image

'Solidariteit moet in de twee richtingen gaan', zette De Croo de toon. 'Enerzijds naar de landen in het zuiden, die we willen helpen om de Europese buitengrenzen beter te bewaken. Maar anderzijds moeten alle landen ook helpen met de opvang zelf. Het kan niet zijn dat een klein aantal landen, zoals België, de opvang op zich moeten nemen.'

Ook België voelt de druk van migranten die naar de Europese Unie komen, aldus De Croo. 'We kunnen dit alleen maar aanpakken door samen de buitengrenzen beter te bewaken en irreguliere migratie tegen te houden. Maar wie hulp nodig heeft, moeten we hulp geven. En dat kunnen we met 27 samen.'

