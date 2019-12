Afgewezen Franse kandidaat-eurocommissaris in beschuldiging gesteld

In Frankrijk is de vroegere minister en kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard vrijdag in beschuldiging gesteld door de rechter die belast is met het onderzoek naar de fictieve tewerkstelling van assistenten in het Europees Parlement. Dat heeft het Franse persbureau AFP uit gerechtelijke bron vernomen.

Kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.