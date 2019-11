In het westen van Albanië heeft zich dinsdagochtend een aardbeving voorgedaan. Daarbij vielen 4 doden en 150 gewonden, volgens de jongste balans van de Albanese regering.

Het epicentrum van de schok, die een magnitude had van 6,4, lag ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana en op een diepte van 10 kilometer. Het gaat mogelijk om de zwaarste aardbeving van de afgelopen decennia in de Balkanstaat.

Volgens het ministerie van Defensie stierf één man nadat hij in de stad Kurbin in paniek van een gebouw was gesprongen. In de kuststeden Durrës en Thumana werden drie slachtoffers onder het puin aangetroffen.

Er werden minstens 150 mensen met lichte verwondingen overgebracht naar ziekenhuizen in Tirana en Durrës, meldt het ministerie van Gezondheid.

Krachtig

Het is pas de tweede keer op 20 jaar tijd dat Albanië te maken krijgt met een aardbeving met een kracht van meer dan 6. In 2003 trof een beving met een magnitude van 6,3 de zuidelijke grensregio met Griekenland.

In september raakten bij een reeks zwakkere aardbevingen nog meer dan honderd mensen gewond in Albanië. Honderden gebouwen liepen toen schade op. Die schokken hadden een magnitude tussen de 4,4 en 5,8.