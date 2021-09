Het assisenproces over de aanslagen van Parijs in 2015 is gestart met de burgerlijke partijstelling. Hoofdbeklaagde Salah Abdeslam greep de kans om te klagen over de manier waarop hij en de andere verdachten behandeld worden. 'We zijn al zes jaar als honden behandeld', klinkt het.

Het assisenproces over de aanslagen van Parijs in 2015 is woensdag gestart met de burgerlijke partijstelling, die donderdag ook zal verdergaan. Zowat 1.800 mensen hebben zich al als slachtoffer kenbaar gemaakt, maar daar kunnen er de komende dagen nog bijkomen.

Nadat de veertien aanwezige beklaagden zich moesten identificeren, werd gestart met de burgerlijke partijstelling. De meer dan 300 advocaten van de tot nu toe 1.765 burgerlijke partijen verschenen voor de rechtbank en somden de namen op van de slachtoffers die ze vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat dit tot nog donderdagavond zal duren.

Heel wat advocaten maakten ook van de gelegenheid gebruik om rechtsbijstand aan te vragen voor hun cliënten. Dat is een door de staat voorziene steun, gedeeltelijk of volledig, voor de kosten die voortvloeien uit de juridische procedure, waardoor de slachtoffers hun advocaat dus kunnen betalen.

De eerste dagen van het monsterproces, dat onder draconische veiligheidsmaatregelen plaatsvindt, staan dus vooral in het teken van een aantal administratieve en procedurekwesties. Vanaf volgende week gaat het proces inhoudelijk echt van start. Verwacht wordt dat het proces zowat negen maanden zal duren. Eind mei wordt een uitspraak verwacht.

Verdachten klagen

Het proces werd even geschorst werd omdat een verdachte zich onwel voelde. Hoofdbeklaagde Salah Abdeslam greep meteen opnieuw de kans om het woord te nemen en klaagde over de manier waarop hij en de andere verdachten behandeld worden. 'We zijn al zes jaar als honden behandeld', klinkt het.

Terreurverdachte Farid Kharkhach, die zich op het proces moet verantwoorden omdat hij valse identiteitspapieren leverde aan terroristen, werd woensdag tijdens de zitting even onwel, waardoor het proces moest worden stilgelegd. Bij de hervatting van de zitting, klaagden zijn advocaten over het detentieregime en de strenge veiligheidsmaatregelen en fouilles van de verdachten.

Maar daarop nam ook Abdeslam het woord. 'Wees voorzichtig met mensen', klonk het bij Abdeslam. 'Luister, meneer de voorzitter, wij zijn mannen, wij hebben rechten. Je moet ons niet als honden behandelen. In de gevangenis ben ik meer dan zes jaar als een hond behandeld. Ik heb zes jaar geen woord gezegd omdat ik weet dat ik na de dood zal herrijzen.'

