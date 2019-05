Aanslag Lyon: veiligheidszone is opgeheven

De veiligheidszone die vrijdag is ingesteld na de aanslag in Lyon is zaterdagmorgen weer opgeheven, melden Franse media. Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis.

Gerard Collomb voor de bakkerij Brioche Dorée in centrum-Lyon. © Belga Image

Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré zijn de handszaken weer open, ook de bakkerij La Brioche Dorée waarvoor de explosie zich heeft voorgedaan. Op France Info zei voorzitter David Kimelfeld van Groot-Lyon in verband met het opheffen van de veiligheidszone dat het belangrijk is dat de stad zijn 'normaal leven kan hernemen'. Hij voegde eraan toe dat de forensische en de technische recherche heel de nacht door hebben gewerkt. De vermoedelijke dader van de aanslag is nog steeds voortvluchtig. Burgemeester Gérard Collomb is zaterdag terug in Lyon, na een reis naar Japan. Hij zei 'diepe emotie' en 'verbazing' te voelen. 'Men verwacht er zich niet aan dat er zoiets zou zijn zoals een aanslag die zou plaatsvinden in het centrum van Lyon', een 'eerder rustige stad'. De burgervader sprak ook zijn 'diep medeleven' uit voor de slachtoffers, 'in het bijzonder voor het klein meisje' dat is geraakt. De vroegere minister van Binnenlandse Zaken zei na een bezoek aan het hospitaal tegenover nieuwszender BFMTV dat nog drie mensen in het ziekenhuis vertoeven. Twee van hen liepen lichte verwondingen op, één van hen is zwaarder geraakt. Ook meende hij dat het allemaal 'erger had kunnen zijn'. Procureur van Parijs Rémy Heitz geeft om 12.00 uur een persconferentie in Lyon in verband met de aanslag, zo heeft het parket meegedeeld.