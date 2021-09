Een 96-jarige voormalige secretaresse die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het nazi-concentratiekamp Stutthof bij Gdansk heeft gewerkt, staat terecht op beschuldiging van medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden.

Bij de start van de hoorzitting bleek de vrouw echter niet aanwezig en er werd meteen een arrestatiebevel uitgevaardigd.

'De beschuldigde is op de vlucht, een arrestatiebevel is uitgevaardigd', zo liet de voorzitter van de rechtbank in Itzehoe in de deelstaat Schleswig-Holstein, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Hamburg, weten.

'De vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij de verantwoordelijken van het kamp tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van gevangenen in het kamp, in haar functie van stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant van het voormalige concentratiekamp Stutthof,' zo zei de rechtbank in een verklaring voorafgaand aan het proces.

Ongeveer 65.000 gevangenen van het kamp, gevestigd in de buitenwijken van het toenmalige Danzig, zijn volgens schattingen van het officiële Duitse centrum voor onderzoek naar nazi-misdaden in het kamp omgekomen.

Volgens een verslag van het nieuwsprogramma 'Tagesschau' van de openbare omroep ARD vorig jaar, was de vrouw al verschillende keren als getuige ondervraagd.

