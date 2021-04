Bij protesten in de Noord-Ierse stad Belfast zijn vrijdagavond acht politieagenten gewond geraakt. De agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. Er werden zeven mensen opgepakt.

De onlusten begonnen volgens de Britse omroep BBC op een plein waar een honderdtal zogenaamde loyalisten of unionisten waren bijeengekomen. Dat zijn aanhangers van de positie van Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk.

De rellen vonden plaats op de 23ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord. Dat akkoord maakt in 1998 een einde aan de gewelddadigheden tussen de republikeinen of Ierse nationalisten, die aansluiting bij Ierland willen, en de loyalisten.

Brandon Lewis, minister voor Noord-Ierland, riep zaterdag op tot kalmte. Hij noemde het geweld 'totaal onaanvaardbaar'. 'Geweld is nooit het antwoord. Er is geen plaats voor in onze maatschappij', zei hij ook.

Ook de pro-Britse unionisten en vertegenwoordigers van de partij Sinn Fein, die ijvert voor een verenigd Ierland, maanden aan tot kalmte. Al voegde Sinn Fein-politicus Paul Maskey er wel aan toe dat uitlatingen van de unionisten volgens hem de spanningen hebben verhoogd.

