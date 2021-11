Niet alleen in België, maar ook elders wint de coronapandemie aan kracht. Het aantal besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen neemt in de directe omgeving snel toe. Over de te volgen aanpak lopen de meningen ver uit elkaar. Een blik op de ons omringende landen.

In grote delen van Europa gaat het opnieuw de slechte kant op met de covid-19-pandemie. Afhankelijk van de bevoegdheden neemt men in heel wat lidstaten en regio's maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoe langer hoe meer duiken er maatregelen op die verband houden met de vaccinatiecampagnes van het afgelopen jaar. Een overzicht.

Duitsland

In Duitsland gaat het al bij al nog relatief goed met het aantal besmettingen. De incidentie ligt er ruwweg de helft lager dan in België. Enkele dagen geleden ging het om ruim 300 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners. Wel zijn er erg grote verschillen tussen de deelstaten. Zo zijn er in Saksen en Beieren veel besmettingen terwijl dat in Schleswig-Holstein en Bremen naar Duitse normen goed meevalt. Het zwaartepunt van de pandemie vindt in Oost- en Zuid-Duitsland plaats.

Probleem is evenwel dat de vaccinatiegraad bij onze oosterburen net zoals in andere Duitstalige gebieden in Europa niet fantastisch is. Van de 12-plussers is in Duitsland 75,9 procent gevaccineerd terwijl dat aandeel in België meer dan 86 procent bedraagt. Omdat dat aantal aanzienlijke risico's herbergt voor niet-gevaccineerden en bij uitbreiding de gezondheidszorgsector, gaan heel wat deelstaten over tot een 2G-strategie. De belangrijkste viroloog van het land, Christian Drosten, laat optekenen dat de 3G-aanpak (gevaccineerd, genezen of negatief getest) niet langer volstaat.

Als de vaccinatiegraad niet verandert, blijven we vastzitten in een vicieuze cirkel. Oostenrijks bondskanselier Alexander Schallenberg.

Bij 2G kunnen enkel gevaccineerden en zij die het coronavirus hebben gehad, deelnemen aan aspecten van het openbaar leven zoals een restaurant-, café of museumbezoek. Beiers minister-president Markus Söder roept intussen op om dat systeem in gans Duitsland in te voeren. Wetenschapsacademie Leopoldina vraagt intussen een vaccinatieplicht voor verschillende beroepsgroepen zoals de verpleegkundigen en dokters. In Duitsland hebben intussen vier miljoen mensen een boostershot, dat daar een Auffrischungsimpfung heet, gekregen.

Tijdens de regeringsonderhandelingen tussen de sociaaldemocraten (SPD), de groenen (Die Grünen) en de liberalen (FDP) bekijkt men ook hoe het verder moet nadat de noodtoestand op 25 november van dit jaar afloopt. De drie partijen uit de verkeerslichtcoalitie - de laatste dagen van Merkels politieke carrière zijn aangebroken - werken aan nieuwe wetgeving die ditmaal wel door het parlement moet worden goedgekeurd. Zo wordt onder meer voorgesteld om specifieke contactbeperking op te leggen voor ongevaccineerden en kan een coronabewijs worden gevraagd voor toegang op het openbaar vervoer.

Nederland

Ook in Nederland gaat het snel bergaf. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ruim 7.500 meer dan de maandag ervoor. Hoewel de vaccinatiegraad in Nederland wel aanzienlijk boven het Europese gemiddelde prijkt, maakt men zich met een ratio van 82,4 procent toch nog een heleboel zorgen.

Zo liggen er meer dan 2.000 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen en krimpt het aantal beschikbare bedden zienderogen. Dagelijks worden er om en bij de 250 nieuwe patiënten opgenomen, op de intensieve zorgen belandde er vorige week 204 mensen - 60 meer dan de week voordien. Van die 250 patiënten zijn er volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 150 niet gevaccineerd.

Daarom heeft het kabinet van ontslagnemend premier Mark Rutte sinds vorige week de maatregelen aanzienlijk verscherpt. Ruwweg geldt er een tijdelijke 'lockdown' - al noemen ze het daar zo niet - voor drie weken. De horeca moet er voorlopig drie weken om acht uur 's avonds de deuren sluiten. Evenementen zoals trouwfeesten moeten zelfs al om 18 uur stoppen. In Nederland woeden de discussies over de 3G, 2G en zelfs 1G-strategieën volop. In dat laatste geval zou men alles inzetten op testen, al blijft het de vraag of Nederland wel voldoende testcapaciteit bezit om aan de stijgende vraag te blijven voldoen.

Frankrijk

In tegenstelling tot in andere buurlanden verloopt de evolutie van het aantal coronabesmettingen in Frankrijk nog redelijk gunstig. De cijfers van maandag tonen dat er de zeven dagen voordien gemiddeld bij 100 mensen op 100.000 inwoners een positief PCR-resultaat werd vastgesteld - meer dan het dubbele van de maand ervoor. Maandagavond lagen er een kleine 7.400 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis.

Een dozijn landen in Europa staan onder extreme druk en Frankrijk blijft daar onder geen beding van gevrijwaard. Christophe Castaner, fractieleider van LREM.

In regeringskringen maakt men zich zorgen om de evolutie. 'Een dozijn landen in Europa staat onder extreme druk en Frankrijk blijft daar onder geen beding van gevrijwaard', aldus fractieleider voor La Republique En Marche Christophe Castaner. Om verdere verspreiding tegen te gaan werd de coronapas eerder al tot 31 juli 2022 verlengd. Ook is het mondmasker zowel op de basisschool als in de skigebieden opnieuw verplicht. Belgen die naar Frankrijk willen reizen en niet zijn gevaccineerd, moeten sinds afgelopen zaterdag een negatieve PCR- of antigeentest kunnen voorleggen.

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk maakt men zich zorgen. In het Alpenland werden er twee dagen geleden bijna 130.000 besmettingen vastgesteld, bijna dubbel zoveel als vorig jaar tijdens dezelfde periode. De afgelopen week, tot en met 14 november, werden er 894 gevallen per 100.000 inwoners vastgesteld. Vooral in de deelstaten Oberösterreich en Salzburg schiet het aantal positieve gevallen door het plafond. Hoewel het aantal opnames op intensieve zorgen nog relatief beperkt blijft, verloopt de vaccinatiecampagne er niet zoals gewenst. Tot op heden heeft 72,1 procent van de 12-plussers zich laten prikken.

'Als de vaccinatiegraad niet verandert, blijven we vastzitten in een vicieuze cirkel', liet kersvers bondskanselier Alexander Schallenberg afgelopen vrijdag weten. Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal opnames en besmettingen binnen de perken blijft. Een tijdje geleden werd er al beslist om ongevaccineerden niet langer in het restaurant, sportfaciliteiten of kapperszaken toe te laten indien ze geen negatieve test of een recent bewijs van besmetting kunnen voorleggen.

Sinds maandag is dat alles nog verder aangescherpt. Een eerder algemene lockdown geldt voor alle personen die geen geldig vaccinatiebewijs hebben en evenmin kunnen bewijzen dat zij in de afgelopen 180 dagen een covid-19-besmetting hebben opgelopen. Zo moeten niet-gevaccineerden zich op regelmatige basis laten testen als ze nog naar het werk willen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is men intussen gestart met een vaccinatiecampagne voor de leeftijdscategorie tussen vijf en de elf jaar oud. Schallenberg heeft zelfs laten optekenen dat, indien nodig, de maatregelen nog verder kunnen worden aangescherpt.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk tot slot blijft het erom spannen. Het land laat een van de hoogste besmettingscijfers in de wereld optekenen en liet de eerste week van november het hoogste aantal overlijdens optekenen sinds maart. Afgelopen zondag werden er ongeveer 36.500 nieuwe besmettingen vastgesteld. Wel is het aantal infecties in vergelijking met oktober relatief stabiel gebleven of op sommige plekken zelfs gedaald. Vanuit die optiek bestaat er volgens premier Boris Johnson geen noodzaak om over te schakelen op 'plan B'. Wel waarschuwde de regeringsleider voor een nieuwe golf die vanuit continentaal Europa naar het Verenigd Koninkrijk zou komen.

Over het Kanaal zet men intussen volop in op de boostershots. Zich baserend op data uit Israël, waar men veel eerder met de vaccinatiecampagne is begonnen, zei het adjunct-hoofd medische aangelegenheden van de regering-Johnson Jonathan Van Tam dat het boosterprogramma flink moet worden versneld. Daaropvolgend kondigden de gezondheidsautoriteiten maandag aan dat de derde prik wordt uitgebreid naar de leeftijdsgroep 40-49 jaar. Bovendien kregen 16- en 17-jarigen tot voor kort slechts een vaccin. Die aanpak werd intussen ook uitgebreid naar een dubbele dosis. Voor de 12- tot 15-jarigen blijft een enkele dosis wel de norm.

De maatregelen in het Verenigd Koninkrijk worden veelal op het niveau van de deelnaties geregeld. In Wales bijvoorbeeld is het coronacertificaat verplicht op café, in de discotheek of in de bioscoop. In Engeland daarentegen bestaan er nauwelijks maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De afstandsregels en mondmaskers zijn er al sinds deze zomer niet meer verplicht. De coronapas wordt enkel aangeraden omdat die geplande verplichting in juli op heel wat protest stuitte.

