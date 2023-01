EU en NAVO schakelen versnelling hoger in samenwerking tegen Moskou

De NAVO en de Europese Unie gaan hun samenwerking versterken, na de Russische invasie in Oekraïne die de veiligheid in Europa bedreigt. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die het Franse nieuwsagentschap AFP kon inkijken.

Beide organisaties proberen hun samenwerking al jaren te verbeteren. Zo willen ze ook vermijden dat de versterkte rol van de EU op vlak van defensie de alliantie zou verzwakken. ‘De NAVO blijft het fundament van de collectieve defensie van de bondgenoten en is essentieel voor de Euro-Atlantische veiligheid. We erkennen de waarde van een sterkere en performantere Europese defensie, die op een positieve manier bijdraagt tot de mondiale en trans-Altantische veiligheid en die complementair en interoperabel is met de NAVO’, staat in de gezamenlijke verklaring.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen ondertekenen de verklaring dinsdag. Volgens een Europese verantwoordelijke is de verklaring ‘veel meer politiek dan die die in 2018 is aangenomen’. ‘De test is opgesteld voor het conflict in Oekraïne en moest volledig herschreven worden.’

De invasie van Rusland in Oekraïne in februari vorig jaar leidde tot oproepen om de gecombineerde invloed van de economische macht van Europa en de militaire macht van de VS beter aan te wenden. ‘Dit is een cruciaal moment voor de Euro-Atlantische veiligheid en stabiliteit’, staat in de verklaring. Van de 27 EU-landen zijn er 21 ook lid van de NAVO.

Twee andere EU-landen – Finland en Zweden – kunnen toetreden eens het Turkse voorbehoud is opgeheven. De alliantie is gestart met de grootste herziening van de defensie sinds het einde van de Koude Oorlog. De Europese geallieerden geven meer uit aan hun legers en rusten het continent uit met de noodzakelijke strategische infrastructuur voor een snel troepentransport.

De VS voeren druk uit op de EU om een sterker standpunt in te nemen tegenover China.