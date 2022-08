Energiepaniek stuwt Europese gasprijs opnieuw naar record

De Europese gasprijzen zijn maandag opnieuw naar een recordniveau gestegen. De vrees voor het wegvallen van de bevoorrading via de belangrijke pijpleiding Nord Stream speelt de markten parten.

Op de Nederlandse termijnmarkt, de referentie in Europa, is de prijs van aardgas maandag naar 276,75 euro per megawattuur gestegen. Dat is zowat 13 procent meer dan vrijdagavond. De prijzen liggen nu zowat 15 keer hoger dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Ook de prijzen voor elektriciteit gingen weer fors de hoogte in.

Volgende week woensdag staat een onderhoud van Nord Stream 1 op de agenda, waardoor de gaspijpleiding tussen Rusland en Europa drie dagen buiten gebruik zal zijn. De vrees bestaat dat de leiding langer dan aangekondigd stil zal liggen, waardoor de Europese bevoorrading verder in het gedrang zou komen. Gazprom pompt al wekenlang maar zowat 20 procent van de maximale capaciteit aan gas door Nord Stream.

Volgens Europese beleidsmakers zijn de lagere leveringen politiek gemotiveerd, als reactie op de Europese sancties tegen Rusland wegens de invasie van Oekraïne. In het weekend waarschuwden Duitse politici voor moeilijkheden met de gasbevoorrading.

De Duitse regering rekent daarom op een daling van 20 procent in het verbruik. Maandag waarschuwde ook de Belgische premier Alexander De Croo: niet alleen de komende maanden worden volgens hem uitdagend, ook “de komende vijf à tien winters gaat het moeilijk zijn”, zei hij.