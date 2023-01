Energiekost elektrische auto haalt klassieke benzinewagen in

Hoewel de energieprijzen op de internationale markten lijken af te koelen, zien we dat providers van laadpassen – zij het met enige vertraging – hun tarieven optrekken. Door deze hogere elektriciteitsprijs ligt de energiekost per 100 km vandaag hoger voor de EV-rijder dan voor automobilisten met een klassieke benzinemotor.

Tarieven stijgen

Laadpasprovider Blue Corner maakte zopas zijn nieuwe tarieven bekend en daaruit kan je enkel besluiten dat elektrisch rijden andermaal een stuk duurder is geworden. De nieuwe stroomprijzen zullen de uitrol van elektrisch rijden mogelijk vertragen, want de energie om 100 km elektrisch te kunnen rijden kost vandaag meer dan 100 km rijden op benzine, wat decennialang de duurste energievorm was om zich te verplaatsen. Een elektrische auto verbruikt gemiddeld 20 kWh/100 km, aan een tarief van 0,62 €/kWh kost 100 km rijden 12,4 €. Een vergelijkbare benzinewagen slikt 6 l/100 km en dat kost je vandaag 10,08 € daar den benzineprijs 1,68 €/l bedraagt.

Laadpaal even duur als thuisladen

Het valt op dat een aantal providers pas nu de tarieven gaat aanpassen, uitgerekend op het ogenblik dat de groothandelsprijs voor elektriciteit in dalende lijn zit. Een en ander is wellicht te herleiden tot vaste prijsafspraken waarvan een aantal spelers tot eind 2022 konden genieten. De jaarwissel is wellicht ook het moment waarop aanbieders van laadinfrastructuur op hun beurt hogere tarieven aan hun leveranciers moeten gaan betalen. Wellicht was het door langlopende contracten dat deze providers het voorbije half jaar in staat waren om goedkoper stroom te leveren, dan de tarieven die de consument thuis moest betalen voor 1 kWh stroom.

Ook betalen wanneer je niet laadt

In concreto betaal je voortaan via de Blue Corner DC-laadpalen in de basisformule 0,62 €/kWh (incl. BTW). Via de DC-snellader loopt dat tarief op tot 0,74 €/kWh. Interessant detail is dat de ‘idling fee’ eveneens in rekening zal worden gebracht. Dat is de tijd dat een auto aan de laadpaal staat wanneer de batterij is volgeladen. Aan de gewone laadpaal kost dat 1,8 €/uur, aan de snellader wordt dat een forse 15€/uur.