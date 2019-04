Elsschot-biograaf Vic van de Reijt: 'Zijn literair werk was zijn troost én boetedoening'

Pas in de nadagen van zijn carrière zie je bij Willem Elsschot 'echt schrijversgedrag', leert biograaf Vic van de Reijt in De ontdekking van Willem Elsschot, de bundel verhalen, kritieken en essays waarmee hij zijn pionierswerk afsluit. 'Hij was meer zakenman dan schrijver.'

© Collectie Letterenhuis