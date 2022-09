Elektrische auto verliest belangrijk argument door energiecrisis

Brandstofprijzen zijn de jongste maanden erg volatiel en hoewel de literprijs van klassieke brandstoffen zoals benzine en diesel flink zijn gestegen, is de prijstoename van elektriciteit ronduit spectaculair en dat zet de economische rendabiliteit van elektrisch rijden steeds meer onder druk.

Financieel voordeel smelt weg

Een elektrische auto is flink duurder in aankoop in vergelijking met een vierwieler die door een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Tot nu toe kon een EV die meerprijs gedeeltelijk compenseren omdat de gebruikskost lager lag, met dank aan de relatief goedkope stroomprijs. Betaalde je vorig jaar nog ongeveer 40 eurocent, is de gemiddelde prijs op dit ogenblik al gestegen naar 63 cent voor 1 kWh stroom (bron: dashboard VREG €2.200 voor verbruik van 3500 kWh per jaar in dagtarief = 0,63 €/kWh) . Om 100 km elektrisch te kunnen rijden, laad je ongeveer 20 kWh, wat neerkomt op 12,6 euro en dat is – voor het eerst – net iets duurder dan 100 km rijden met een dieselwagen (6l/100 km) of een benzinewagen (6,5l/100 km). Hoewel alle energieën duurder werden, ligt het ritme waarop de stroomprijs is gestegen aanzienlijk hoger. De wetenschap dat een elektrische wagen interessanter wordt naarmate men er meer kilometers mee aflegt, is bij deze achterhaald. Het vergroot ook de kloof tussen een professionele koper (voor wie de hoge mate van fiscale aftrekbaarheid nog steeds voordelig is) en de particuliere koper voor wie de elektrische wagen zowel qua aankoop als op vlak van energiekost duurder is. De vrijstelling wat betreft inschrijftaks (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting kunnen de hoge aanschaf- en energieprijs allerminst compenseren.

Thuisladen niet langer interessant

Bij gebrek aan stabiele elektriciteitsprijs en door een weinig transparante opbouw van de energiefactuur, heeft de EV-rijder geen accurate kijk op zijn of haar werkelijke kosten. Bovendien volgt de eindafrekening in de meeste gevallen pas op het einde van het jaar wat het moeilijker maakt om snel bij te sturen. Bovendien wordt vandaag duidelijk dat de tarieven bij publieke AC-laadpalen (voorlopig) lager liggen dan wat de consument thuis betaalt voor elektriciteit. Mogelijk liggen langetermijncontracten die de grotere spelers op deze markt afsloten aan de basis van dit goedkopere tarief. De tarieven voor (DC) snellaadbeurt zijn de voorbije weken al wel gestegen bij verschillende aanbieders.