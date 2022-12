Eerste private maanmissie gelanceerd

Een raket met een onbemande commerciële maanlander is zondag gelanceerd. Als de missie slaagt, is het de eerste private maanmissie ooit.

Het initiatief gaat uit van het Japanse bedrijf ispace. Dat lanceerde zondag op Cape Canaveral in Florida een Falcon 9-raket van de Amerikaanse ruimtevaartonderneming SpaceX, met daarop de maanlander Hakuto-R van het bedrijf. Die zou tegen eind april zachtjes moeten landen op de maan, als alles loopt zoals gepland.

Ispace wil als eerste commerciële bedrijf op de maan landen. Tot nu toe zijn alleen de Verenigde Staten, Rusland en China daarin geslaagd. Pogingen van Israël en India mislukten.

In de toekomst wil ispace grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij het bouwen van een bemande basis op de maan. De missie Hakuto-R is bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen. Voor het ontginnen van de maan werken de Japanners samen met ruimtevaartorganisaties van de Verenigde Staten en Europa.

Of de lander daadwerkelijk als eerste commerciële apparaat op de maan aankomt, is niet zeker. Het vaartuig neemt een grote omweg. Het gaat eerst tot op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde, vier keer zo ver weg als de maan, en zou pas eind april landen. Komend voorjaar gaan ook twee andere commerciële landers naar de maan (Nova-C en Peregrine). Het is nog niet duidelijk wie van de drie als eerste aankomt.