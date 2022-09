Staatssecretaris De Moor wil geen verplichte spreiding van individuele opvangplaatsen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zegt dat ze net geen verplichte spreiding wil invoeren van individuele opvangplaatsen voor asielzoekers. Ze reageert daarmee op het bericht in de Mediahuis-kranten over een premie die gemeenten krijgen als ze voor zo’n plaats zorgen.

Samen met het agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil lanceerde de Moor vrijdag een oproep aan steden en gemeenten om individuele plaatsen aan te bieden op vrijwillige basis.

De meeste asielzoekers verblijven in collectieve centra, maar er zijn ook individuele plaatsen nodig voor specifieke doelgroepen. “Het openen van een plaats brengt voor steden en gemeenten kosten met zich mee. De federale overheid wenst daarin tegemoet te komen en heeft een stimuleringsfonds opgericht om bij de opstart van een individuele opvangplaats een premie toe te kennen”, zegt het kabinet van de Moor zaterdag in een mededeling.

“De gemeente krijgt die premie per opgestarte opvangplaats, niet per opgevangen asielzoeker. Een opvangplaats wordt meerdere keren in gebruik genomen”, verduidelijkt de mededeling van de staatssecretaris. “Het klopt dat wij gemeenten die vrijwillig plaatsen willen aanbieden financieel stimuleren. De gemeentes kunnen dat geld wellicht nu goed gebruiken. Voor mij is het belangrijk om ten allen tijde dwangsommen te vermijden. Allemaal samen kunnen we de oplossing zijn”, aldus nog staatssecretaris de Moor.

Eenmalige premie

Eerder op de dag schreef De Standaard dat een eenmalige premie tussen de 2.000 en 3.500 euro per opgevangen asielzoeker burgemeesters over de streep moeten trekken om asielzoekers op te vangen. Dat blijkt volgens De Standaard uit een brief die de bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) vrijdag samen met Fedasil naar de burgemeesters heeft gestuurd. “Het is de ­eerste keer dat we ­hiervoor een premie geven”, laat de woordvoerster van Fedasil ­weten. “Elke plaats telt op dit moment.”

De Moor rekent dus ook op de gemeenten, al spreekt ze tegelijk dreigende taal. Ze wijst erop dat zij een verplichte spreiding over de gemeenten zou kunnen invoeren, “zoals wettelijk voorzien”, maar ze rekent erop dat dit niet nodig zal zijn. “Wij blijven het pad van de vrij­willigheid bewandelen.”

De premies lijken de gemeenten evenwel niet te overtuigen. “Het gaat ons niet om het geld”, zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “De rek is er ­gewoon uit, na het jarenlange ­jojobeleid. Eerst moesten de gemeenten extra plaatsen creëren, daarna weer afbouwen en nu weer meer. Bovendien zijn er nauwelijks nog plaatsen. De gemeentebesturen zouden op de privémarkt moeten gaan huren, maar dan concurreren ze met hun eigen inwoners, die het al moeilijk hebben om een huurwoning te vinden.”