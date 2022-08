Economische Inspectie geeft influencers uitstel voor adresvermelding

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker en de Economische Inspectie verlenen uitstel aan influencers die een verwittiging kregen omdat ze hun thuisadres niet publiceren op de kanalen waarop ze werken. ‘Dit uitstel geeft ons tijd om tot een werkbare oplossing te komen, die gedragen wordt door de hele sector’, stelt De Bleeker (Open VLD) dinsdag in een persbericht.

De Bleeker beklemtoont dat het niet de bedoeling is influencers uit te zonderen van wettelijke verplichtingen, maar wel om een manier te vinden die ervoor zorgt dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten, zonder dat hun persoonlijke adres vermeld moet worden. Zo suggereert ze dat de sector zich zou kunnen verenigen en een gedeelde fysieke locatie zou aanduiden, die dan gebruikt kan worden als adres, in plaats van het thuisadres.

Zeventien influencers kregen de afgelopen tijd een waarschuwing met betrekking tot de adresvermelding. Net als andere particulieren die online diensten aanbieden moeten ze hun geografische gegevens aan de klanten bekendmaken. Die Europese regelgeving dient om consumenten te beschermen, maar bij influencers roept het specifieke veiligheids- en privacyvragen op.

Het gaat immers vaak over bekende personen met veel digitale volgers die plots hun privéadres moeten prijsgeven. De Bleeker toont begrip voor de bekommernissen van influencers als Acid, die onlangs aan de alarmbel trokken. Het kan voor de staatssecretaris niet de bedoeling zijn dat eender wie, in het slechtste geval iemand met minder goede bedoelingen, influencers persoonlijk gaat benaderen, beklemtoont ze in het persbericht.