Duizenden Tsjechen protesteren tegen abortus

Duizenden mensen hebben zaterdag in de Tsjechische hoofdstad Praag betoogd tegen abortus. In het centrum van stad stuitten de deelnemers aan de ‘nationale mars voor het leven’ op een tegendemonstratie van enkele honderden betogers. Volgens persbureau CTK leverden beide partijen verbale gevechten, maar daar bleef het bij. De politie hoefde niet in actie te komen.

De sympathisanten van de ‘beweging voor leven’ droegen naast de Tsjechische vlag spandoeken met onder meer de tekst ‘Een kind betekent altijd hoop’ en ‘Laten we het leven van begin af aan beschermen’. Als prominente steunbetuiger van de actie droeg de Praagse aartsbisschop Dominik Duka eerder op de dag een mis op, waarin hij opriep mee te doen aan de mars. Aan de kleinere maar bontere tegenbetoging deed onder anderen de voorman van de Piratenpartij mee, Ivan Bartos.

Vrouwen hielden borden met kritische leuzen tegen de kerkelijke instanties omhoog. Kardinaal Duka veroorzaakte onlangs ophef door te zeggen dat hij de verkrachtingen tijdens de oorlog in Oekraïne weliswaar veroordeelde, maar dat ook de soldaten die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, als slachtoffers kunnen worden gezien omdat ze door de gevechtshandelingen zwaar gestrest waren.