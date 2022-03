De Duitse regering blijft gekant tegen een energie-embargo tegen Rusland. Dat maakten verscheidene ministers duidelijk in Duitse media.

In het kader van bijkomende sancties tegen Rusland wegens zijn inval in Oekraïne, is Duitsland geen voorstander van invoerverboden op aardgas, aardolie en steenkool. 'We moeten de sancties op lange termijn kunnen aanhouden", zei buitenlandminister Annalena Baerbock zondag op tv-zender ARD. "Het heeft geen nut als we drie weken later ontdekken dat we nog maar voor enkele dagen stroom hebben in Duitsland en dat we daarom moeten terugkomen op de sancties.' Bij tv-zender ZDF benadrukte Baerbock dat Duitsland wel degelijk bereid is "om een heel hoge economische prijs te betalen". Maar "als morgen in Duitsland of in Europa het licht uitgaat, dan zal dat de tanks niet tegenhouden", verklaarde ze. Ook minister van Financiën Christian Lindner zei tegen de krant Bild dat een dergelijk verregaand energie-embargo meer kwaad dan goed zou doen. De negatieve impact op de Duitse energiecapaciteit zou 'de sociale vrede bedreigen', had minister van Economie Robert Habeck vrijdag al gezegd. Duitsland voert 55 procent van zijn gas en 42 procent van zijn olie in uit Rusland. Het land importeert ook Russische steenkool.