Drie Belgische militairen uit Roemenië teruggestuurd na tuchtincident

Drie militairen van het Belgische detachement in Roemenië zijn naar huis gestuurd na een tuchtincident. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder gezegd in de Kamer. Het gaat om een mesgevecht.

België stuurde afgelopen voorjaar ongeveer 300 militairen naar Roemenië, waar ze deel uitmaken van de snelle reactiemacht van de NAVO die ontplooid werd als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Drie van die militairen zijn naar huis gestuurd na een tuchtincident, antwoordde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag in de Commissie Landsverdediging van de Kamer op vragen van Annick Ponthier (Vlaams Belang), Theo Francken (N-VA), Jasper Pillen (Open VLD) en Guillaume Defossé (Ecolo). De drie zijn verwikkeld geraakt in een mesgevecht.