Dodental aardbeving Turkije en Syrië stijgt tot boven 40.000

Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 40.000. Dat blijkt dinsdag uit een laatste officiële balans.

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft ondertussen al meer dan 40.000 levens geëist. Alleen in Turkije kwamen 35.418 mensen om het leven, zo citeerde het Turkse staatspersbureau Anadolu president Recep Tayyip Erdogan. Vanuit Syrië kwam de melding van zeker 5.900 doden.

De vrees is dat er nog duizenden dodelijke slachtoffers bijkomen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zal het aantal doden mogelijk uitkomen boven de 50.000 of nog meer. Dat hulpverleners nog overlevenden vinden, wordt steeds onwaarschijnlijker. Toch worden nog altijd mensen levend vanonder het puin gehaald.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de aardbevingen intussen bestempeld als de ergste natuurramp in de Europese WHO-regio in de laatste honderd jaar. Zo’n 26 miljoen mensen in Turkije en Syrië hebben nood aan humanitaire ondersteuning, zei onze landgenoot en regionaal WHO-directeur voor Europa Hans Kluge dinsdag op een online persconferentie.