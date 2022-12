Dode en vijf gewonden bij manifestaties tegen nieuwe president in Peru

In Peru zijn bij manifestaties tegen de nieuwe president zondag in de afgelegen stad Andahuaylas een dode en vijf gewonden gevallen. Dat heeft de politie gemeld. Het dodelijke slachtoffer was een tiener.

De huidige president Dina Boluarte werd pas enkele dagen geleden beëdigd als het nieuwe staatshoofd nadat haar voorganger, Pedro Castillo, door het parlement werd afgezet.

Castillo had eerder aangekondigd dat hij het Congres zou ontbinden en in de toekomst bij decreet zou regeren. Blijkbaar wilde hij de stemming over een motie van wantrouwen in het parlement voorkomen. Grote delen van zijn regering waren echter ook tegen hem.