Dit helpt je door de winter

Automobilisten doen er goed aan even stil te staan bij de mate waarin hun auto aangepast is aan de winter. Een halve dag sneeuwvlokken was afgelopen week weer goed voor ruim 700 km fileleed.

De meest doeltreffende oplossing om problemen bij winters weer te voorkomen zijn een stel winterbanden. Die maken de weg niet minder glad maar zorgen er wel voor dat de meeste bestuurders kunnen vertrekken, sturen en stoppen. Vooral het verschil qua remweg tussen een zomer- en een winterband is indrukwekkend.

Deze ‘optie’ neem je niet enkel voor jezelf, het zorgt er ook voor dat je (tijdig) stilstaat voor andere weggebruikers en het voorkomt veel onheil en menselijk leed. Mochten wat meer automobilisten voor deze oplossing kiezen gedurende de wintermaanden zou ons verkeer ook niet elke keer vastzitten bij een winterprik.

Voorverwarming

Een tweede probleempje is dikwijls het ijsvrij maken van de auto ’s morgens. Wie vroeg de weg op wil, weet dat in het ochtendritueel van vele bestuurders geen vijf minuten extra worden ingecalculeerd om de ruiten ijs- en sneeuwvrij te maken. Een volledig zicht rondom is nochtans wettelijk verplicht en af en toe wordt het door de ordehandhavers zelfs actief gecontroleerd.

Feit is dat ook voor dit probleempje een technische oplossing bestaat: de voorverwarming. Tal van constructeurs bieden een ‘voorverwarming’ aan die je kan programmeren of – nog handiger – inschakelen via een app. Het systeem maakt gebruik van een compact kacheltje (op diesel of benzine) dat het koelwater van de motor opwarmt.

Zo wordt het interieur voor je instapt lekker warm, maar ook het ijs smelt van de ruiten. Toegegeven, het verbruikt brandstof maar het zorgt er ook voor dat de motor wordt voorverwarmd, waardoor diens opwarmfase verkort, wat de schadelijke uitstoot vlak na de koudstart aanzienlijk beperkt.