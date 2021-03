Voor de vijftigste verjaardag van Knack trakteren we u een hele maand op unieke geschenken. Deze week krijgt u een ticket cadeau voor de expo rond Roger Raveel in BOZAR. De Belgische schilder zou dit jaar 100 jaar geworden zijn.

Roger Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders van de tweede helft van de 20e eeuw. Hij onderscheidde zich radicaal van zijn generatiegenoten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste inspiratiebron. Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de tentoonstelling in BOZAR Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van zijn unieke plastische visie.

De expo loopt in BOZAR in Brussel van 18/03/2021 tot 21/07/2021. Uw gratis ticket bij Knack van deze week is geldig voor de periode tussen 18/03/2021 en 18/04/2021.

Ontdek deze week in Knack uw unieke vouchercode en krijg uw ticket voor de Raveel-expo cadeau.

Roger Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders van de tweede helft van de 20e eeuw. Hij onderscheidde zich radicaal van zijn generatiegenoten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste inspiratiebron. Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de tentoonstelling in BOZAR Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van zijn unieke plastische visie. De expo loopt in BOZAR in Brussel van 18/03/2021 tot 21/07/2021. Uw gratis ticket bij Knack van deze week is geldig voor de periode tussen 18/03/2021 en 18/04/2021. Ontdek deze week in Knack uw unieke vouchercode en krijg uw ticket voor de Raveel-expo cadeau.