De Moor pikt kritiek op onbenutte opvangplaatsen niet

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) ontkent dat er opvangplaatsen voor asielzoekers bij Defensie zomaar onbenut blijven. Een aantal plaatsen moet in reserve worden gehouden om kwetsbare mensen die zich aanmelden voor asiel te kunnen opvangen, zegt ze. ‘Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan.’ Toch is er ook sprake van operationele problemen.

Terwijl België al maanden met een opvangcrisis kampt staan er momenteel 365 plaatsen voor asielzoekers in drie opvanglocaties van Defensie leeg. Dat schrijft De Morgen vrijdag op basis van cijfers van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Maximale capaciteit beperkt

Staatssecretaris de Moor ‘pikt de kritiek dat opvangplaatsen onbenut blijven niet’, laat ze weten in een persbericht. Er moeten immers plaatsen worden opengehouden om kwetsbare asielzoekers, denk aan gezinnen of niet-begeleide minderjarigen, meteen te kunnen opvangen. ‘Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan. Daar pas ik voor’, zegt de Moor. ‘Op sommige dagen zijn er meer dan negentig kwetsbare personen die we voorrang geven bij de opvang. We slagen daar enkel in door genoeg plaatsen voor hen in reserve te houden.’

Dat maakt dat de aantallen bewoners constant fluctueren, stelt de staatssecretaris. Maar toch zijn er ook operationele problemen. Zo is de maximale capaciteit in de noodopvangcentra van Jabbeke en Glons momenteel beperkt tot respectievelijk 75 en 213 plaatsen. Die capaciteit is volgens de Moor ‘nog niet op het maximale niveau’ door ‘verschillende moeilijkheden’. Zo is er in Jabbeke onvoldoende cateringcapaciteit en kunnen er in Glons maar een aantal tenten worden gebruikt omdat de anderen niet verwarmd kunnen wroden.

Vechtpartij

Op het militair domein in Berlaar ligt de situatie nog iets anders. Daar zijn 750 opvangplaatsen voorzien, maar momenteel verblijven er 633 mensen omdat de capaciteit werd beperkt na een ernstige vechtpartij die daar onlangs plaatsvond. De rust moet terugkeren vooraleer er opnieuw meer mensen kunnen worden opgevangen, stelt de staatssecretaris. De amokmakers zijn intussen wel weggehaald uit het centrum.

‘De mensen van Fedasil zoeken samen met partners van het Crisiscentrum, de Civiele Bescherming en Defensie naar oplossingen voor die problemen’, zegt de Moor. ‘Zij hebben het afgelopen jaar ongelofelijk veel van dergelijke obstakels overwonnen om extra opvang te creëren. Ik pik deze kritiek niet.’

Bij CD&V bestaat al langer frustratie over de samenwerking met Defensie. Dat bleek gisteren/donderdag nog eens in de Kamer. ‘Sommige partijen komen elke week met het vingertje wijzen, maar Defensie blijft achter met de creatie van opvangplekken’, zei Kamerlid Franky Demon tijdens het vragenuurtje.