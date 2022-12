De KnackCrack

1 Op het filmfestival van Cannes wint (…) van de Gentse regisseur Lukas Dhont de Grand Prix, de belangrijkste prijs na de Gouden Palm. De film gaat over een vriendschap tussen twee tienerjongens die brutaal wordt verstoord.

2 Professor Barabas doet een onverklaarbare ontdekking en stuurt Suske, Wiske en Lambik uit om het logboek van de Antverpia te zoeken. Het is de korte samenvatting van De Zaak Sus Antigoon #2, het tiende album van stripreeks (…).

3 Europese autoconstructeurs trekken aan de alarmbel: de Chinese greep op (…), het voornaamste productiemetaal voor autobatterijen, is te groot. 70 procent van de wereldproductie is in Chinese handen.

4 37 jaar na zijn release is Running Up That Hill van Kate Bush het meest gedownloade lied bij muziekdienst iTunes. Het nummer komt voor in het nieuwe seizoen van de populaire Netflixreeks (…), die zich afspeelt in de jaren 80.

5 Na kritiek over racisme en culturele toe-eigening geeft de Nederlandse uitgeverij Meulenhoff geen nieuwe (…)-boeken meer uit. De avonturen van het goedmoedige Apache-opperhoofd en zijn vriend Old Shatterhand werden bedacht door Karl May.

6 Tien jaar na de eerste uitzending krijgt de Vlaamse VTM-reeks (…) een internationale remake onder de titel Bad Sisters. De reeks gaat over vijf zussen die een moord beramen op Jean-Claude, bijgenaamd De Kloot.

7 Al jaren gold ze als topfavoriet, op haar 82e krijgt (…) eindelijk de Nobelprijs voor Literatuur. Haar bekendste boek is De Jaren uit 2008, waarin ze parallellen trekt tussen de Franse geschiedenis en haar leven.

8 The Voice van Vlaanderen maakt in zijn achtste seizoen plaats voor rockinvloeden. Jan Paternoster, frontman van (…), maakt zijn opwachting als jurylid. In 2006 won dat duo nog Humo’s Rock Rally.

9 Vlak voordat hij een lezing zou geven wordt de Brits-Indiase schrijver (…) neergestoken. In 1989 al had de Iraanse ayatollah een fatwa uitgesproken over hem, een doodvonnis. De schrijver is zwaargewond, maar overleeft.

10 Netflix scoort een schandaalsucces met Monster: The (…) Story. Nabestaanden vinden dat de reeks de seriemoordenaar verheerlijkt en dat het gruwelijke einde van hun geliefden misbruikt wordt als entertainment.

11 In 2022 zou (…) 100 jaar zijn geworden: de Londense National Gallery viert het met een grote retro- spectieve. De kleinzoon van de beroemde psycholoog wordt ‘een van de meest meedogenloze portrettisten van de twintigste eeuw’ genoemd.

12 In het Antwerpse Sportpaleis vindt de PGL Major plaats, het officieuze wereldkampioenschap (…). Het populaire computerschietspel kreeg in 2012 een update, genaamd Global Offensive.

13 De vakjury hield wel van zijn nummer Miss You, maar in de nationale stemmingen krijgt (…) amper punten en België eindigt negentiende op het Eurovisie Songfestival. Eerder won de Antwerpse zanger wel The Voice Belgique.

14 Hij kiest al enkele jaren voor de meest absurde projecten, maar hij kan wel nog met zichzelf lachen. Acteur (…), nochtans een Oscarwinnaar, speelt zichzelf in de ironisch getitelde film The Unbearable Weight of Massive Talent.

15 De MIA’s in de categorieën Doorbraak, Solo Man en Nederlandstalig gaan naar (…), pseudoniem voor Joris Van Rossem. Pas in 2021 brak de zanger door met de hit 1 Op Een Miljoen. Hij gaf toen zijn job als turnleraar op.

16 Filmlabel Warner beslist om de film (…) van regisseurs Bilall Fallah en Adil El Arbi af te voeren. De opnames waren achter de rug, alleen special effects en montage moesten nog gebeuren. De prent zal wellicht nooit te zien zijn.

17 Vlaamse media: wij mensen met een beperking zijn hier niet om jullie jezelf beter te laten voelen’, schrijft komiek William Boeva in een open brief. Hij viseert het populaire Eén-programma (…), gepresenteerd door Dieter Coppens.

18 Op 14 augustus vindt op de wei van Pukkelpop (…) plaats. De affiche met Editors, Pixies en Liam Gallagher is gericht op iets oudere rockfans. De eerste editie wordt niet geholpen door het ontzettend warme weer.

19 ‘Vooruit dan maar’, tweet Elon Musk weinig enthousiast. Zijn ruimtebedrijf SpaceX stelt dan toch het satellietnetwerk (…) open voor de Oekraïense strijdkrachten, die daar fel op steunen omdat internet en GSM niet altijd operationeel zijn.

20 In zijn nieuwe boek Een kleine geschiedenis van de gelijkheid pleit de Franse econoom (…) voor jobgarantie, 120.000 euro voor elke 25-jarige en koloniale herstelbetalingen. De econoom maakte naam met de turf Kapitaal in de 21e eeuw uit 2013.

21 Het was in 1993 allesbehalve een kassucces, maar de Disneyfilm rond de Sanderson-heksen groeide uit tot een Halloweenklassieker. Bette Midler speelt opnieuw de hoofdrol in (…) 2, dat in oktober op streamingdienst Disney+ verschijnt.

22 (…) in Antwerpen wint de Onroerenderfgoedprijs 2022. Opvallend, want de moderne aanbouw aan het dertiende-eeuwse gebouw wekte felle kritiek op. De jury roemt de laagdrempeligheid van het nieuwgebouwde onthaalcentrum.

23 De Oscar voor Beste Film gaat verrassend naar CODA. De film draait rond Ruby Rossi, een rol voor Emilia Jones, en haar gezin. Rudy is zelf een CODA, een afkorting die staat voor Children of (…) Adults.

25 Alex Desmedt wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog directeur-generaal van meerdere Antwerpse theaters. Zijn vrouw is een gevierde Joodse actrice, die wegkwijnt. (…), de nieuwe roman van Tom Lanoye, is geïnspireerd op waargebeurde feiten.

24 ‘Vlaanderen, waar we groepsverkrachting relativeren’, vindt schrijfster Gaea Schoeters over (…). Auteurs Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda zouden in de nieuwe dramareeks op Eén te licht omspringen met het onderwerp verkrachting.

26 De Belg Luc Donckerwolke wordt uitgeroepen tot ‘World Car Person of the Year 2022’. De designer tekende voor autoconstructeur (…) de Tucson en de IONIQ 5, de zeer succesvolle elektrische SUV.

27 ‘Gedaan met de wilde jaren,’ zegt Maurice Engelen, intussen 63. Twee concerten in de Ancienne Belgique zijn het laatste wapenfeit van zijn band (…). Breakfast in Vegas was een van hun grootste hits.

28 De gerenommeerde Amerikaanse architect (…) toont zijn ontwerp voor de renovatie van de Antwerpse Boerentoren. Hij plaatst een grote glazen kroon op de wolkenkrabber, die plots doet denken aan de toren van Sauron uit Lords of the Rings.

29 Een schilderij van de Nederlandse schilder (…) blijkt al tientallen jaren ondersteboven te hangen. Een museum in Düsseldorf houdt een tentoonstelling rond de kunstenaar, wanneer de curator de vergissing ontdekt.

30 Voor het eerst in de geschiedenis bezet één artiest de top tien van de Billboard Top 100, Amerika’s voornaamste hitlijst. Midnights, het nieuwe album van (…), komt uit in oktober en breekt alle records.

