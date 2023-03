De Knack Crack

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1 Zweden en (…) dienen een verzoek in om lid te worden van het militaire bondgenootschap NAVO. Beide landen stellen zich van oudsher neutraal op. Hun aanvraag is een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

2 De Nederlandse kroonprinses (…) krijgt extra beveiliging omdat ze mogelijk het doelwit is van een aanslag. De politie onderschepte communicatie van de drugsmaffia, die het op de prinses en op minister-president Mark Rutte (VVD) voorzien heeft.

3 De (…), een coalitie van olieproducerende landen, verlaagt de productie met 2 miljoen vaten per dag. Rusland profiteert van de hogere olieprijs, maar voor westerse landen, die al worstelen met duur gas en dure elektriciteit, is het slecht nieuws.

4 Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen verliest (…) haar zetel in haar thuisstaat Wyoming. Ze bezit een indrukwekkende Republikeinse stamboom, maar haar kritiek op ex-president Donald Trump maakt haar aangeschoten wild.

5 Giorgia Meloni wint de Italiaanse parlementsverkiezingen. Haar partij (…) behaalt 26 procent van de stemmen, een spectaculaire stijging. De extreemrechtse politica wordt de eerste vrouwelijke premier van Italië.

6 Het Oekraïense parlement doet een letter in de ban. Russische militairen tekenen groot (…) op hun tanks. Wat daar de betekenis van is of waar het gebruik vandaan komt, blijft onduidelijk.

7 Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigt het arrest (…). Die rechtszaak uit 1973 gold als precedent voor de vraag of abortus legaal is. Conservatieve rechters hebben de meerderheid in het Hooggerechtshof.

8 Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding opent een onderzoek naar de Nederlandse politica Neelie Kroes. De voormalige Eurocommissaris werkte als lobbyist voor taxi-app (…), en probeerde een onderzoek naar het bedrijf te stoppen.

9 Dat Liz Truss niet lang de Britse premier zal zijn, beseft ook de Daily Star. De krant plaatst een webcam op een (…), met als lezersvraag: wat blijft het langste vers – dit of het premierschap van Liz Truss?

10 ‘De eenmaking van China zal gerealiseerd worden’, zegt president Xi Jinping bij de start van het jaarlijkse partijcongres. Xi veroordeelt buitenlandse inmenging in (…), het eiland dat China als een afvallige provincie beschouwt.

11 ‘We worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen’, zegt (…). Vladimir Poetin is voor hem ‘een held’ omdat hij tegen dat complot ingaat. Heeft de voorman van Forum voor Democratie mentale problemen?

12 Gouverneur Ron DeSantis van Florida ontneemt (…) zijn speciale belastingstatus in de stad Orlando. Het entertainmentbedrijf had zich kritisch uitgelaten over de ‘Don’t say gay’-wet in Florida, die lessen over genderidentiteit verbiedt.

13 Het Duitse parlement trekt privileges in van de voormalige Duitse bondskanselier (…). De ex-politicus was aan de slag bij het Russische staatsoliebedrijf Rosneft en lobbyde voor de Russische olie- en gasindustrie.

14 Op 1 januari 2023 treedt (…) toe tot de eurozone. ‘De euro zal onze economie versterken en voordelen opleveren voor onze burgers’, zegt premier Andrej Plenkovic. Het is het twintigste land waar ze met euro’s betalen.

15 Eén dag na de feiten erkent het Russische ministerie van Defensie dat de (…), het vlaggenschip van de Russische vloot, gezonken is. Het Kremlin spreekt van een brand, Oekraïne beweert het schip met kruisraketten te hebben uitgeschakeld.

16 Hij staat bekend om zijn felle meningen over woke en flirt in zijn commentaren met extreemrechts. Maar de grote impact van columnist (…) tijdens de Franse presidentsverkiezingen vertaalt zich niet in stemmen. Hij behaalt maar 7 procent.

17 De stijgende gasprijzen doen de Nederlandse regering niet van gedachten veranderen: de gasvelden in de provincie (…) blijven dicht. De gaswinning veroorzaakte er aardbevingen, verschillende woningen liepen schade op.

18 In Brussel wordt de tand van (…) overhandigd aan zijn nabestaanden. Alexander De Croo (Open VLD) biedt zijn excuses aan voor de rol die België speelde bij de moord op de Congolese premier, 61 jaar geleden.

19 Minister van Klimaat Sherry Rehman eist herstelbetalingen van het Westen voor klimaatschade. (…) kampt met verwoestende overstromingen: een derde van het land staat onder water, zeker 1300 mensen komen om het leven.

20 De Spaanse premier Pedro Sánchez roept op niet langer een (…) te dragen. Want wie er één draagt, krijgt het sneller warm en zal de airconditioning harder zetten, wat tot hogere elektriciteitsfacturen leidt.

21 De Amerikaanse ex-president George W. Bush maakt een pijnlijke verspreking tijdens een toespraak in Texas. Hij noemt de invasie van (…) ‘wreed en onrechtvaardig’ maar corrigeert zich snel: ‘Ik bedoel: Oekraïne.’

22 Rotterdam weigert een 95 jaar oude brug te slopen om het superjacht van miljardair (…) door te laten. In de Rotterdamse haven liet de Amazon-oprichter een 120 meter lang zeiljacht bouwen, dat nu geen kant op kan.

23 (…) wordt unaniem herkozen als voorzitter van de Europese Raad. ‘Zonder tegenkandidaat, daar droom ik van’, grapt de Amerikaanse president Joe Biden, die ook aanwezig was op de Europese top.

24 Iraanse meisjes doen hun hoofddoek af na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze steken de middelvinger op naar het portret van ayatollah (…). De 83-jarige opperste leider geeft de VS en Israël de schuld voor de rellen.

25 Volgens de Zweedse pers wordt camera-apparatuur, gestolen uit Zweedse (…), gebruikt in Russische drones in de Oekraïense oorlogszone. De politie weet van ruim honderd diefstallen en onderzoekt de zaak.

26 De Europese Unie verklaart de ambassadeur van (…) persona non grata. Het Midden-Amerikaanse land ligt op ramkoers met de internationale gemeenschap. Sinds de herverkiezing van president Daniel Ortega is de democratie er in de praktijk afgeschaft.

27 Verschillende explosies maken de Nord Stream 1 en 2 onklaar, de gaspijpleidingen die Russisch gas vervoeren naar Europa. Er ontstaan lekken: aan de oppervlakte van de (…) zijn grote gasbellen te zien.

28 155 mensen komen om het leven bij een Halloweenfeest in de wijk Itaewon, uitgaansbuurt van de stad (…). Er waren tien keer meer feestvierders opgedaagd dan verwacht. De paniek in het gedrang veroorzaakte een dodelijke val.

29 Volgens schattingen van de Verenigde Naties heeft de wereldbevolking een mijlpaal bereikt: vanaf dit jaar zijn we met (…). De bevolking stijgt het sterkst in de ontwikkelingslanden. In het Westen neemt het geboortecijfer af.

30 Een Nederlandse rechtbank veroordeelt drie Russen tot levenslang voor hun rol bij het neerhalen van vlucht (…) in 2014. Boven Oost-Oekraïne werd een BUK-raket afgevuurd. Wellicht dachten de veroordeelden dat de lijnvlucht een militair toestel was.

