Premier De Croo zegt dat er zal worden gekeken naar effectief gewerkte jaren voor je toegang krijgt tot het minimumpensioen, maar hoeveel jaren dat precies zijn, zal de regering de komende maanden afkloppen. Dat liet de premier weten aan Belga Video in de marge van zijn bedrijfsbezoek aan schuimrubberfabrikant Recticel.

Open VLD loste een schot voor de boeg. Terwijl gewacht wordt op de hervormingsplannen van pensioenminister Karine Lalieux (PS) pleiten de Vlaamse liberalen voor strengere regels. Open VLD wil dat je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt hebt voor je recht hebt op een minimumpensioen.

De premier wil niet gezegd hebben dat het twintig jaar moet zijn. Hij verwijst naar het regeerakkoord: 'In dat basisprogramma van de regering, staat duidelijk dat we gaan kijken naar een minimum aantal jaren dat er effectief moet gewerkt zijn voor men recht heeft op een minimumpensioen. Dat lijkt me ook de logica zelve. Hoeveel dat dan juist is en hoe dat dat juist moet ingevuld worden zal de komende maanden deel zijn de bespreking binnen de regering', zegt de premier, die ontkende dat zijn partij achterdochtig is ten opzichte van de plannen ven de socialisten.

'We zijn absoluut niet wantrouwig. De verschillende ministers hebben heel veel huiswerk gemaakt de voorbije maanden. De komende weken gaan we dat in detail bekijken binnen de regering. De discussies vinden plaats onder ministers. Daarna nemen we de juiste beslissing.'

