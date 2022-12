De Croo over corruptie-onderzoek Europees Parlement: ‘Resultaat van zeer lange inspanning’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde dinsdagmiddag voor het eerst op de #CorruptionEurope-onthullingen van Knack en Le Soir.

‘Blijkbaar doet de Belgische justitie wat het Europees Parlement op het eerste gezicht zelf niet gedaan heeft’, aldus De Croo tijdens een lunch met journalisten dinsdagmiddag. ‘Het Europees Parlement heeft toch heel veel middelen in handen om haar eigen werking te reguleren. Blijkt dat dat toch grotendeels een systeem van autocontrole is, op basis van vrijwilligheid. Dat is overduidelijk niet voldoende geweest.’

De Croo benadrukt dat het onderzoek nog loopt. ‘De elementen van het onderzoek die nu naar boven komen, zijn het resultaat van een zeer lange en diepgaande inspanning. Hier zijn middelen tegenover gezet voor een lange periode. De Belgische justitie heeft een goede inspanning gedaan.’