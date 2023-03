Dan maar zonder CD&V? Vlaamse regering ‘geeft goedkeuring’ stikstofakkoord zonder christendemocraten

De Vlaamse regering heeft de conceptnota voor het stikstofakkoord gisteren officieel goedgekeurd en presenteert die om 13u in het parlement. NV-A en Open VLD keurden het akkoord goed, maar CD&V niet.

CD&V staat nu voor een voldongen feit: het akkoord is te nemen of te laten. Na afloop van het partijbureau van de Vlaamse christendemocraten liet CD&V-minister van Landbouw Jo Brouns weten dat zijn partij ‘altijd wil blijven praten om tot een akkoord te komen.’ ‘Dat is belangrijk voor Vlaanderen, voor onze eigen voedselvoorziening, voor onze land- en tuinbouw, voor onze economie.’

CD&V wil dus blijven praten met N-VA en Open VLD, maar ‘wij stellen vast dat zij de nota die wij gisteren niet hebben goedgekeurd in het Vlaams Parlement voorleggen en dat daarover een debat zal zijn’, zei Brouns tijdens zijn korte verklaring. ‘We zullen dat debat afwachten, maar het is belangrijk dat het parlement zich kan uitspreken.’

Brouns herhaalde ook dat het voor CD&V belangrijk is dat jonge landbouwers perspectief behouden. ‘We mogen vandaag geen keuzes maken die we ons binnen 10, 15 of 20 jaar gaan beklagen’, zei hij.

De goedkeuring van zo’n conceptnota is nog maar de eerste stap. Nadien wordt die goedkeuring omgezet in een decreet. Grote vraag blijft of N-VA en Open VLD een wisselmeerderheid voor CD&V kunnen vinden voor het akkoord.

Geen wettelijke basis

Voormalig vice-premier Johan Vande Lanotte (Vooruit) en professor grondwettelijk recht (UGent) maakt een kanttekening bij de goedkeuring. Volgens hem heeft die geen wettelijke basis.

‘Artikel 22 van het bijzonder decreet op de Vlaamse instellingen van 7 juli 2006 is duidelijk: er wordt collegiaal beslist, volgens de procedure van consensus over alle zaken die tot haar bevoegdheid horen. Daar kan niet van afgeweken worden. Wat de Vlaamse regering nu doet, is zéér verregaand en kan dus in principe niet. Ik vermoed dat ze dit al drukkingsmiddel gebruiken, maar ik zie niet waarop ze zich baseren’, zo vertelt hij aan De Standaard.

Morgen wordt Vlaams minister-president Jambon om 14u in het Vlaams Parlement verwacht om toelichting te geven bij het akkoord. Dat heeft het Uitgebreid Bureau, het politieke bestuur van het parlement, maandag beslist, zo meldt de kabinetschef en woordvoerster van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. ‘De voltallige Vlaamse regering wordt hiervoor in het Vlaams Parlement verwacht’, is te horen. De commissizittingen die dinsdagnamiddag in het parlement gepland waren, worden geschrapt.

Alle oppositiepartijen hadden erop aangedrongen dat Vlaams minister-president Jan Jambon maandag al tekst en uitleg zou komen geven in het Vlaamse halfrond. Dinsdagmiddag lijkt de laatste, ultieme deadline voor de Vlaamse regering.