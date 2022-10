‘Daens draait zich om in zijn graf: een christendemocraat laat niemand op straat slapen’

‘In een crisis als deze moet CD&V het voortouw nemen. Dat is ze verschuldigd aan de eigen ideologie, die solidariteit met de allerzwaksten in onze samenleving als één van de belangrijkste pijlers heeft’, schrijven de christendemocratische studenten Sander Vanmaercke en Tim Wirix.

Al méér dan een week slapen er elke nacht minderjarige asielaanvragers op straat. Een week lang. Elke nacht. Minderjarigen. Een aantal dagen geleden moest er zelfs een gezin met een baby van zes maanden oud buiten blijven slapen. Zo’n nieuws zou eender welke politicus diep moeten choqueren, en in het bijzonder een christendemocraat. Dat dit kan gebeuren in een federale regering die claimt ‘sociaal’ te zijn en die zegt er te willen zijn voor de allerzwaksten in de samenleving is bijzonder pijnlijk. Dat dit gebeurt met CD&V in de regering doet ons – jonge christendemocraten – nog meer pijn.

Omgaan met een asielcrisis is geen gemakkelijke opdracht. Dat beseft iedereen. Dat er gezocht wordt naar structurele oplossingen om de instroom aan asielzoekers te verkleinen en dat er gezocht wordt naar structurele oplossingen om de uitstroom aan asielzoekers te verhogen, is lovenswaardig. Dat er een langetermijnvisie wordt ontwikkeld om bufferplaatsen te creëren, opdat situaties zoals die zich momenteel voordoen, voorkomen kunnen worden, is uiteraard belangrijk. Maar dat mag vandaag de dag niet dé focus zijn.

Het enige dat op dit moment écht van tel is, is ervoor zorgen dat asielaanvragers niet meer op straat moeten slapen en aan hun lot overgelaten worden. De huidige toestand is onmenselijk en in een welvarend land als België zijn de taferelen die we momenteel zien totaal onaanvaardbaar.

Dat Brusselse politieagenten de kartonnen tenten komen afbreken, waar minderjarige asielzoekers beschutting zoeken, is schrijnend. Dat deze jongeren kartonnen tenten moéten gebruiken om zichzelf te beschermen tegen onder andere nachtelijke regenval is op zichzelf al een bijzonder pijnlijke zaak. Dat het stadsbestuur het dan ook nog eens nodig vindt om weerloze jongeren te raken daar waar ze het meest kwetsbaar zijn, maakt het nog vele malen erger.

Met de vinger wijzen in deze crisis heeft geen nut. De verantwoordelijkheid ligt dan ook niet bij één persoon. De gehele federale regering draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid. En men moet zich inspannen om tot een oplossing te komen. Ook de stad Brussel gaat in deze niet vrijuit. Kartonnen tenten verwijderen terwijl er geen enkele andere oplossing voorzien wordt qua bescherming is ontoelaatbaar. Op zo’n moment als Brussels burgemeester met de vinger naar het federale niveau wijzen en de schuld volledig bij een ander leggen, getuigt van weinig kritisch zelfinzicht.

De crisis is groot, dat is duidelijk. Een ordentelijke samenwerking tussen alle relevante beleidsniveaus, van lokaal tot federaal, zal cruciaal blijken. Tijdelijke crisisopvang moet niet morgen, maar vandaag gerealiseerd worden. Dat is onze morele plicht ten opzichte van al die mensen die op dit moment aan hun lot worden overgelaten en zonder enige bescherming op straat moeten slapen. De federale regering zal daar een kader voor moeten uitwerken en de lokale besturen zullen, waar nodig, inspanningen moeten leveren om overnachtingsplaatsen te voorzien.

Eén ding is voor ons in ieder geval duidelijk. In een crisis als deze moet CD&V het voortouw nemen. Dat is ze verschuldigd aan de eigen ideologie, die solidariteit met de allerzwaksten in onze samenleving als één van de belangrijkste pijlers heeft. Gebeurt dat niet, dan kan CD&V zich niet langer profileren als daensisten en hoeft Rerum Novarum niet meer gevierd te worden. Daens en Leo XIII zouden zich omdraaien in hun graf.

Sander Vanmaercke en Tim Wirix zijn bestuursleden van de partijonafhankelijke christendemocratische politieke studentenvereniging CDS Leuven.