Daar is de MG 4

MG lanceert met de MG 4 een echte prijskraker. Dit is de vierde volledig elektrisch aangedreven telg binnen het MG-gamma en hij past perfect in het C-segment, hoewel zijn prijs meer in lijn ligt met B-segment modellen van de (Europese) concurrentie.

Snelle evolutie

Hoewel MG als merknaam Britse roots heeft, is deze MG4 een op en top Chinees product. Een eerste kennismaking met de wagen leert meteen dat MG in sneltreinvaart aan maturiteit wint. Zowel de afwerking, de rijervaring als de algemene kwaliteitsindruk geeft aan dat bij elke modelwissel enorme stappen worden gezet waardoor dit product nauwelijks moet onderdoen voor zijn Europese, Japanse of Koreaanse concurrenten.

Verfijnd stuurgedrag

Dankzij de achterwielaandrijving biedt deze MG 4 ook een verfijnde rijervaring omdat de achterwielen enerzijds het vermogen perfect op het asfalt krijgen, maar anderzijds voorkomen dat je koppelreacties in het stuur ervaart onder invloed van de erg performante motor. Onderweg blijft het ook erg stil, daarmee bedoelen we dat de transmissiegeluiden die je in de oudere ZS (SUV-model van MG) nog ervoer, in dit nieuwe model keurig werden geïsoleerd. Binnenin kijk je op hedendaags infotainment, maar het systeem reageert niet supersnel en je moet bijvoorbeeld voor de verwarming doorheen verschillende vensters. De instapversie heeft ook geen navigatiesysteem, maar biedt wel connectiviteit met Android Auto en Apple CarPlay zodat je de navigatieapp van je smartphone kan gebruiken op het aanraakscherm van de auto.

Efficiënt

Deze jongste MG laat zich niet alleen prettig en nauwkeurig sturen, zijn koetswerk blijft ook erg laag, wat de wagen evenwichtig en voorspelbaar laat reageren. Die lage zithouding is voor een stuk te danken aan de bijzonder dunne batterij die tussen de voor- en de achteras wordt gemonteerd. De lagere bouw vertaalt zich eveneens in een lager stroomverbruik in vergelijking met de EV-modellen van de meeste concurrenten die haast ‘by default’ een veel hoger SUV-koetswerk torsen.

Betaalbaar

De basisversie van deze MG 4 koop je al voor 30.785 euro en met die prijs brengt MG elektrisch rijden een stapje dichter bij de particuliere consument. Voor dat geld krijg je een batterij met een capaciteit van 51 kWh in combinatie met een elektromotor die 180 pk levert. Dat laatste volstaat ruimschoots voor pittige prestaties en een rijbereik tot 350 km. De luxury-versie kan rekenen op een grotere batterijmodule (64 kWh), een motor met 204 pk en een autonomie tot 450 km. Later zal er een nog krachtiger versie volgen met twee motoren (vierwielaandrijving) en een nog meer opslagcapaciteit voor de batterij.