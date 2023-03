Wrapper Sander Gillis: ‘Een betere wereld? Schakel reacties onder online nieuws uit’

Sander Gillis neemt afscheid van Ketnet met Sander en beter en presenteert op MNM Gillis & Govaerts.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De pensioenextra’s van Siegfried Bracke en Herman De Croo vond ik enerverend nieuws. Als je graag wilt dat jonge mensen meer interesse krijgen in politiek, is dit niet de juiste aanpak.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Schakel reacties onder online nieuwsberichten uit. Dat zou de wereld op slag verbeteren.

Wat is uw grootste prestatie?

Op mijn zestiende heb ik een bucketlist gemaakt. Drie doelen daarop – Ketnetwrapper worden, als dj werken bij MNM en een stemmetje inspreken van een animatiefilm – had ik twee jaar later al verwezenlijkt. En ook al vertolkte ik in die eerste animatiefilm een aardbei, toch bleef het een droom die uitkwam.

Wat is uw grootste mislukking?

Een maand geleden kwam mijn zus op bezoek in ons nieuwe huis in Mechelen. Ik maakte een van mijn favoriete gerechten klaar, met noedels. Omdat ik geen rode peper in huis had, gebruikte ik een gele. Die bleek belachelijk veel heter, oneetbaar bijna.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Vroeger gingen we elke woensdagmiddag met de hele familie eten bij mijn oma, die altijd zo veel moeite deed om een heerlijk voorgerecht, hoofdgerecht en dessert te bereiden.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik heb pas dit jaar mijn rijbewijs gehaald en heb bewust gekozen voor een elektrische auto. Op het vlak van vervoer is mijn uitstoot dus nada.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Een jaar of vijf geleden ontdekte ik toevallig dat iemand me op sociale media kanker toewenste. Komaan, hoe extreem kan je mening zijn over een braaf Ketnetwrappertje?

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Permanent. We voeren echt goede gesprekken.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik zo lang heb gewacht om een kat in huis te nemen. Ik dacht altijd dat het te veel gedoe zou zijn, alsof je al een kind hebt, maar het is verreweg het beste wat ik in mijn leven heb gedaan.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

You Can’t Always Get What You Want van The Rolling Stones. Dat nummer leg ik heel vaak op als ik het nodig denk te hebben – bij moeilijke beslissingen, bijvoorbeeld, of liefdesverdriet. Het klopt ook: je krijgt wat je nodig hebt, niet altijd wat je wilt.

Waarover zou u meer willen weten?

Over computers. Ik ben een superfan van slimme lampen, speakers en andere toestellen. Maar ik vraag me wel af hoe makkelijk ze te hacken zijn. Helaas ken ik daar dus niets van.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Vorig jaar ongeveer 230 euro: 10 euro per maand aan Oxfam, 100 euro voor De Warmste Week en af en toe nog wat kleingeld.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Jezelf eraan blijven herinneren dat het niet vanzelfsprekend is dat wie je graag hebt de hele tijd bij je is. En dus af en toe kleine, romantische dingen blijven doen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Twee weken geleden heb ik een roeimachine gekocht. En ik heb al elke dag een halfuur geroeid. Geloof me, na twintig minuten wordt dat lastig.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat het leven mooi is, maar dat je het moet willen zien.