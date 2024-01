Van Miley Cyrus tot Metejoor: dit waren de 12 beste muziekstukken van 2023

Terugblikkend op het muziekjaar van 2023 is er één figuur waar we absoluut niet omheen kunnen: Taylor Swift. En dat terwijl de grootste popster van het moment niet eens een gloednieuw album heeft uitgebracht. Wel wist TayTay de muziekindustrie in haar greep te houden door haar eigen albums opnieuw op te nemen en uit te geven, waardoor ze de rechten volledig in eigen handen krijgt. Het zorgde ervoor dat ze dit jaar officieel miljardair werd. Daarnaast crashten zowat al haar ticketverkopen door de overrompelende interesse, waardoor ze ook op die manier in de krantenkoppen opdook.

Andere supersterren doken dan weer kortstondiger op, maar drukten alsnog hun stempel op het jaar. Miley Cyrus verscheen in alweer een nieuwe gedaante op het toneel, terwijl Rihanna ons door haar Super Bowl-performance even deed geloven dat ze eindelijk nieuw materiaal zou lossen – wat alweer ijdele hoop bleek te zijn.

Een paar maatjes kleiner dan bovengenoemde stadionvullers, maar daarom niet minder interessant, was Caroline Polachek die met de sprankelende popplaat Desire, I Want to Turn Into You ons favoriete album van het jaar maakte. Naar het einde van het jaar prijkte Hannah Diamond dan weer op onze albumcover, als gezicht van het invloedrijke PC Music-label dat er na dit jaar mee ophoudt.

Vooraleer de gitaarliefhebbers afhaken: er is dit jaar niet alleen popmuziek gemaakt. Zo kroonden we Boygenius, het triumviraat van singer-songwriters Phoebe Bridgers, Lucy Dacus en Julien Baker, tot de spannendste supergroep van 2023. En wie liever als vanouds lekker rockt, kon op Josh Homme en diens Queens of the Stone Age rekenen.

Ook binnen de landsgrenzen werd er stevig gerockt, met als voornaamste voorbeeld de terugkeer van dEUS. Minder rock-‘n-roll in klank, maar des te meer in attitude, was wat Daan met Intro van Metejoor deed in Liefde Voor Muziek, goed voor een hoogtepunt op zowel muziek- als televisievlak in Vlaanderen.

Veel plezier met de beste muziekstukken van 2023.

1. Waarom de sped-up remix meer is dan een leutige gimmick

Met Escapism van Raye, Snap van Rosa Linn en Miss You van Robin Schulz simultaan in de Ultratop heeft het bizarre succes van de sped-up remix zich van TikTok naar de hitlijsten doorgezet. Waarom hoort generatie Z zijn hits liever met heliumstemmen?

2. Wachten op Rihanna, het heeft wel iets

Na 2572 dagen zonder album lijkt het wachten eindelijk voorbij. Komend weekend speelt Rihanna de halftimeshow van de Super Bowl, haar eerste optreden sinds 2016. 2023 wordt het jaar waarin ze écht terugkeert naar de muziek. Toch?

3. Tom Barman over de nieuwe dEUS: ‘Nee, ik heb geen faalangst’

dEUS een nostalgie-act? Met hun achtste album How to Replace It willen Tom Barman en de zijnen u van het tegendeel overtuigen.

4. Schrik niet als je Caroline Polachek ziet huilen op de trein

Ze heeft er lang over gedaan, maar dit wordt het jaar van Caroline Polachek. Nu nog uitvogelen of Desire, I Want to Turn into You, een van de meest geanticipeerde platen van 2023, over de mier of over de Minotaurus gaat.

5. De vele gedaantes van Miley Cyrus

Nieuwe plaat, nieuwe stijlbreuk. Met Endless Summer Vacation, dat deze week verschijnt, gaat Miley Cyrus de zesde fase van haar carrière in. Een overzicht.

6. Boygenius is de spannendste supergroep van 2023: ‘Falen bestaat niet bij ons’

Boygenius, de band van indie darlings Julien Baker, Lucy Dacus en Phoebe Bridgers, heeft een debuutalbum uitgebracht om je door te laten overvallen tijdens een lange autorit.

7. Daan & Jeroen Swinnen over die opvallende Metejoor-cover in ‘Liefde Voor Muziek’

Héél verrassend was de deelname van Daan aan Liefde voor muziek nu ook weer niet. Achter de schermen loopt al tien jaar zijn vaste muzikale compagnon rond: Jeroen Swinnen, de man met het vreemdste cv uit de belpop. Een dubbelgesprek over K3, kerstsingles en – uiteraard – die cover van Metejoor.

8. Het grote Josh Homme-interview: ‘Ik ben andermaal door een donkere periode gegaan maar wist op voorhand: someone’s got my back’

Geen Mark Ronson of Elton John: op hun achtste album In Times New Roman… zijn de Queens of the Stone Age gewoon weer de Queens. En frontman Josh Homme? Die slaat andermaal een donkere bladzijde uit zijn leven om. Een exclusief gesprek over Bacchanalia 2.0, misbruik maken van Alex Turner en verjaardagwensen krijgen van Iggy Pops papegaai.

9. Een greep uit de sms’en die ik tijdens Mumford & Sons op Werchter verstuurde

‘Ik doe echt actief m’n best om een minder verbitterd persoon te zijn maar dan krijg ik dit soort onschuldige muziek te horen en komt het slechtste in me naar boven,’ en andere spontane gedachten die tijdens Mumford & Sons naar boven borrelden.

10. Limp Bizkit op Pukkelpop en de persoonlijkheidscrisis van een muziekjournalist

Limp Bizkit was echt idioot. Natúúrlijk was Limp Bizkit echt idioot. Dat is toch exact waarom je naar Limp Bizkit gaat kijken?

11. Hoe Taylor Swift de reissue heruitvond

De grootste release van het najaar is een veredelde heruitgave. Met 1989 (Taylor’s Version) onderstreept Taylor Swift hoe ze naar de top van de pop klom.

12. PC Music-popster Hannah Diamond: het bewijs dat je wél nog een job vindt als je je haar roze verft

Op Perfect Picture heeft Hannah Diamond zichzelf teruggevonden. Dankzij therapie, een tube roze haarverf en een muur vol positive affirmations.