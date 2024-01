Van Barbie tot Babylon: dit waren de 12 beste filmstukken van 2023

Wanneer we later terugblikken op het filmjaar 2023, dan is de kans groot dat we eerst aan de grootschalige stakingen in Hollywood zullen denken. Volgens optimisten zou het echter ook de geschiedenisboeken in kunnen gaan als een jaar waarin originaliteit in films weer gewaardeerd werd.

Zo zagen we de populariteit van de superhelden uit de Marvelstal drastisch verminderen, wat erop kan wijzen dat het publiek de bekende franchises beu begint te raken. In plaats daarvan kregen we het filmfenomeen van het jaar in de vorm van Barbenheimer, twee radicaal andere films die enkel hun release date en een originele insteek met elkaar gemeen hadden. Aan de ene kant was er Oppenheimer, Christopher Nolans biopic over de man die de atoombom uitvond. Aan de andere kant was er Barbie, de film waarmee Greta Gerwig de beroemdste pop ter wereld gebruikte om een feministisch verhaal te vertellen.

Bij de originaliteit van die laatste film kan er meteen weer een vraagteken geplaatst worden. De film werd immers gemaakt in samenspraak met Mattel, de speelgoedfabrikant achter de Barbiepop, wat weer op een andere filmtrend wees. Franchises zijn minder in dan vroeger, maar filmmakers grijpen wel weer terug naar bestaand intellectueel eigendom om hun verhalen toch een zweem van herkenning te geven. Denk maar aan het succes van Mario Bros of aan de talloze films over procuten, gaande van Air Jordans tot Flamin Hot Cheetos.

Wie verder dan het tipje van de ijsberg keek, kreeg echter een waaier aan diverse, kwaliteitsvolle films te zien. Er was Beau is Afraid, Ari Asters koortsdroom die even grappig als angstaanjagend was. Justine Triet won de Gouden Palm met Anatomie D’Une Chute, een subtiel rechtbankdrama dat alle ruimte voor interpretatie open laat. Minstens even ambigu was Tár, Todd Fields sublieme karakterportret van een dirigente (Cate Blanchett) die aan hubris ten onder gaat. Allerminst subtiel was dan weer Babylon, het ambitieuze epos waarin Damien Chazelle de decadentie uit de Golden Age of Hollywood liet zien. En wie kon hun ogen droog houden tijdens het intieme Aftersun van debutante Charlotte Wells?

Op nationaal niveau misten we dit jaar een waar fenomeen zoals Zillion dat vorig jaar was, maar toch waren er enkele films die over de tongen rolden. Met Holly herbevestigde Fien Troch haar status in de arthousewereld, en de Jeroen Olyslaegers-verfilming Wil van Tim Mielants bracht de tweede wereldoorlog dichter bij ons eigen bed dan ooit tevoren.

Veel plezier met de beste filmstukken van 2023.

1. In ‘Tár’ speelt Cate Blanchett een van haar meest complexe rollen: ‘zelfbewustzijn is de vijand van alle kunst’

In Tár manipuleert een dirigente niet alleen muzieknoten. Cate Blanchett speelt haar zo overtuigend dat je haast zou vergeten dat ze een fictief personage is. Wat ons betreft een van de beste rollen van de steractrice.

2. Met ‘Aftersun’ maakte Charlotte Wells geen zelfportret: ‘vooral de emoties zijn autobiografisch’

Een jonge vrouw kijkt terug op zonovergoten vakantieherinneringen met haar vader. Of is er iets dat ze toen nog niet wist? Charlotte Wells maakt een indrukwekkende entree met het melancholische Aftersun.

3. Wat Margot Robbie en Betty Boop dankzij ‘Babylon’ gemeen hebben

En andere echte verhalen achter Babylon, Damien Chazelles sprookje over de glamour en weerzinwekkende decadentie van het Hollywood van de jaren twintig en dertig.

4. Margaret Qualley, de actrice die bezongen wordt door Lana Del Rey

Ze werkte samen met Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood, met haar moeder Andie MacDowell in de hitserie Maid en nu licht ze het scherm op in Stars at Noon, een spionageromance van Claire Denis. Oog in oog met Margaret Qualley.

5. Is ‘Beau is Afraid’ de ‘Citizen Kane’ van de mommy issues?

Het gebeurt zelden nog dat een film zo de meningen verdeelt als Beau Is Afraid, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. ‘Conventionele films vervelen me’, aldus regisseur Ari Aster. Check!

6. De kwalijke kant van ‘Barbie’: hoe ‘intellectuele eigendom’ de cinemawereld overwoekert

Barbiepoppen. Super Mario Bros. Air Jordan. Een pretparkattractie. Blackberry. Een zak chips. Hollywoods obsessie met ‘intellectuele eigendom’ heeft nonsensicale proporties aangenomen.

7. Exclusief: Christopher Nolan over Oppenheimer

‘Of je dat nu leuk vindt of niet: Robert Oppenheimer is de belangrijkste mens die ooit heeft bestaan’, meent regisseur Christopher Nolan. En met zijn ontzagwekkende, huiveringwekkende biopic wil hij ook u van die boude uitspraak overtuigen. In Parijs gaf hij Knack Focus exclusief tekst en uitleg.

8. Op het kleine scherm is Sydney Sweeney een ster, op het grote wil ze het worden

U kent haar uit Euphoria en The White Lotus. Nu maakt Sydney Sweeney duidelijk werk van haar doorbraak in films, eerst als klokkenluider, volgend jaar als Spider-Woman en nog later als Barbarella.

9. Gouden Palm-winnares Justine Triet: ‘Amber Heard is door de masculinisten gelyncht’

Met Anatomie d’une chute, rechtbankdrama en dissectie van een uiteengevallen huwelijk, won Justine Triet de Gouden Palm én een interview in Knack Focus. ‘In een rechtszaak wordt met heel veel middelen naar de waarheid gezocht, maar die ontglipt ons altijd.’

10. In ‘Wil’ toont regisseur Tim Mielants Antwerpen onder de nazi’s: ‘Dat is geen ver-van-mijn-bedshow meer, hè’

Na Peaky Blinders en De Patrick waagde Tim Mielants zich aan Wil, de verfilming van Jeroen Olyslaegers oorlogsroman. ‘Het moest een kanonskogel worden die de kijker vastpakt en niet meer loslaat.’

11. De fantastische meneer Wes Anderson stort zich weer op Roald Dahl

Zijn Asteroid City smeult nog na in de bioscopen, en daar is Wes Anderson alweer met nieuw werk. Veertien jaar na Fantastic Mr. Fox bewerkt hij vier kortverhalen van kinderboekencoryfee Roald Dahl.

12. Fien Troch over ‘Holly’: ‘Ik wil niet dat mensen achteraf met kettingzagen beginnen te zwieren’

Ze dong in Venetië mee naar de Gouden Leeuw. Daarna schoot Fien Troch Film Fest Gent op gang met haar nieuwe film Holly, een mysterydrama over een tienermeisje dat al dan niet over helende krachten beschikt. (Nee, niks te maken met Carrie.)