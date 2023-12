Tess Uytterhoeven: ‘Toon me een filmpje van twee otters die hand in hand liggen te slapen en ik ben verloren’

Tess Uytterhoeven is programmamaker. Begin dit jaar maakte ze Recht naar de gevangenis.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Ik probeer vooral stil te staan bij het feit dat nieuws – dat bijna standaard negatief is – de uitzondering blijft. Meestal loopt het goed. In ons land hebben we degelijk onderwijs, goede gezondheidszorg en geen oorlog.

En wat maakte u boos?

De talloze conflicten, waarvan vele totaal onderbelicht blijven. Voor een reisprogramma was ik in Ethiopië, waar kampen vol klimaatvluchtelingen zijn. Daarover lezen of zien we hier niets.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Ik maak er geen, om niemand teleur te stellen. Maar ik ben blij dat ik een lange zomervakantie kon nemen met mijn gezin. En ook dat ik, samen met enkele vriendinnen, drie maanden geen alcohol heb gedronken.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

Deze zomer las ik twee boeken van neurochirurgen over meditatie. Het is niet zo dat mijn huis sindsdien vol staat met oorkaarsen en klankschalen, maar meditatie is wel een houvast.

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: De patriarchen van Angela Saini, met als ondertitel: ‘De oorsprong van ongelijkheid’. Een razend interessant boek dat uitlegt hoeveel andere mogelijkheden er zijn voor beschavingen. De meeste films die ik tegenwoordig zie, zijn voor kinderen. Elemental is een universeel migratieverhaal, wondermooi verteld in kindertaal. Tv-serie: Godvergeten. Je voelt de strijd van al die mensen, én van de makers. Artiest: Boy Genius op Pukkelpop.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

Tijdens onze kampeervakantie in Montenegro sliepen we in the middle of nowhere, onder de sterrenhemel. We lieten pompoenen en aardappelen garen in het vuur, sneden ze open en besprenkelden ze met olijfolie en grove zoutkorrels. Overheerlijk.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De bergen van Montenegro. Daarnaast mocht ik ook naar Oost-Turkije en Ethiopië, waar we kampeerden tussen kamelen. Als maker van een reisprogramma ben ik zeer geprivilegieerd.

Wie is voor u de persoon van 2023?

Iedereen die meewerkte aan Godvergeten.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met een vriendengroep van verschillende generaties. We zien elkaar niet vaak, maar met kerst altijd.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Instagram gooi ik geregeld van mijn telefoon, maar ik keer altijd terug. Toon me een filmpje van twee otters die hand in hand liggen te slapen en ik ben verloren.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Door deze vraag begin ik te twijfelen. Misschien zijn VRT Max en Streamz voldoende.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

Alle prestaties van Lotte Kopecky. Mijn vader was lang wielercommentator en we keken altijd naar mannen op een fiets. Maar deze zomer zaten we allemaal samen te supporteren voor een vrouw. Met tranen in de ogen.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik geloof in de wetenschap. Dus hoe het was, komt niet meer terug.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Iedereen in een conflictsituatie.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Ik wens iedereen een magisch middel tegen klimaatverandering. En verder: de tijd om af en toe stil te staan bij wat je hebt.