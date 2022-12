Stany Crets’ familiemusical ‘Charlie & the Chocolate Factory’: ‘Nee, ik laat de schouwburg niet stinken naar chocolade’

Stany Crets vertimmert Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory tot een fonkelende familiemusical.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Stany Crets groeit uit tot een van de avontuurlijkste musicalregisseurs. Na de rockmusical Rent – over een vriendengroep die worstelt met de onrust in de wereld – pakt hij voor productiehuis Deep Bridge nu Roald Dahls klassieker Charlie and The Chocolate Factory aan.

‘Nooit wanhopen, niets is onmogelijk’, zegt fabrieksdirecteur Willy Wonka in het boek.

Stany Crets: Helemaal mee eens. ‘Alles komt altijd goed.’ Dat is mijn zin. Die stop ik in elk stuk dat ik maak. De media moeten de miserie brengen en wij, kunstenaars, de hoop. Deze musical voegt geweldige muziek en spel toe aan Dahls boek. Charlie vindt een gouden toegangsticket in zijn chocoladereep. Hij mag een bezoek brengen aan de mysterieuze chocoladefabriek. Er volgt een resem dolle avonturen waar je simpelweg gelukkig van wordt.

Wordt dit uw eerste stuk mét geur?

Crets: Enkel op papier lijkt dat een goed idee. Dus nee, ik laat de schouwburg niet stinken naar chocolade. Wat ik wél doe, is regisseren als een toeschouwer. Ik wil lachen en huilen, meegesleept worden en vol bewondering naar de spelers kijken. Zoals naar sopraan Astrid Stockman. Zij speelt mevrouw Teevee. Dit is haar musicaldebuut en ze doet dat met branie. Of de kloof tussen de opera- en de musicalwereld kleiner wordt, durf ik niet te zeggen. De musical krijgt hier nog niet hetzelfde respect als in Duitsland of Nederland. Maar door kwaliteitsvolle shows te maken die entertainen én net anders zijn dan mensen verwachten, haal je het dedain tegenover musical onderuit.

U werkt ook aan Winterrevue en You Are My Sunshine.

Crets: Correctie: wij werken! Een musical is een gigantische machine. Je zit samen op een boot. Ik heb graag veel werk. Dit leven voelt alsof ik een gouden ticket kreeg tot mijn droom: Stany in de entertainmentfabriek. (lacht) Eigenlijk is elk stuk dat ik maak een verdoken musical. Winterrevue – in deze zevende editie is Margriet Hermans de centrale gast – gaat half december in première. En You Are My Sunshine schreef ik al tijdens de pandemie. Ann (Van den Broeck, zangeres en Crets’ partner, nvdr) componeerde op haar ukelele de muziek. En ze zingt de hoofdrol. Of haar dat zal lukken? Maar natuurlijk! De repetities starten in april. Dan is ze voldoende hersteld van haar borstkankerbehandeling. Zoals Dahl schreef: nooit wanhopen, niet is onmogelijk.