‘SKUNK’ wint Ensor voor beste film 

De film ‘SKUNK’ heeft vrijdagavond op het Gala van de Ensors in Oostende de prijs voor beste film gewonnen. De film van regisseur Koen Mortier is een verfilming van het gelijknamige boek van Geert Taghon. Minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) kwam de Ensor uitreiken.

‘SKUNK’ sleepte in totaal twee Ensors in de wacht. Naast het beeldje voor de beste film kreeg ‘SKUNK’ ook de Ensor voor beste make-up (Evalotte Oosterop). De film vertelt het verhaal van de verwaarloosde tiener Liam die opgroeit in een omgeving van geweld en middelenmisbruik. Hij wordt uiteindelijk in een gesloten instelling geplaatst. De hoofdrol wordt vertolkt door Thibaud Dooms, die werd geselecteerd als European Shooting Star op de Berlinale.

“Ik wil iedereen bedanken die gestemd heeft op de film. Ik wil ook mijn crew bedanken”, reageerde regisseur Koen Mortier. “‘SKUNK’ gaat over het sociale”, zei producent Eurydice Gysel. “Koen heeft deze film willen maken om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Heel veel volk heeft deze film gezien en ik ben heel blij dat we dit kunnen afronden met deze Ensor.”