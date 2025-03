Gene Hackman overleed waarschijnlijk week nadat zijn vrouw stierf aan hantavirus

De Amerikaanse acteur Gene Hackman is overleden als gevolg van een hartziekte. Dat meldden de autoriteiten van New Mexico vrijdag tijdens een persconferentie. Hackman leed daarnaast aan de ziekte van Alzheimer.

Volgens medisch specialist Heather Jarrell stierf ook zijn vrouw Arakawa een natuurlijke dood, maar werd die veroorzaakt door een hantavirus. De kans is groot dat Arakawa al een week voor Hackman overleed, op 11 februari. Na die dag is er geen communicatie van Arakawa meer gevonden.

Een koolmonoxidevergiftiging was eerder al uitgesloten als doodsoorzaak. De autoriteiten wezen op het feit dat Hackman aan alzheimer leed en niet goed functioneerde. “Het is heel goed mogelijk dat hij niet wist dat ze overleden was”, stelde Jarrell.

De acteur en zijn vrouw werden eind februari dood aangetroffen in hun huis bij Santa Fe in New Mexico. Het was nog niet duidelijk hoe en wanneer zij waren overleden. Volgens Jarrell was het moeilijk om precies te bepalen wanneer Hackman overleed. Maar zijn pacemaker registreerde rond 18 februari geen activiteit meer en het is dus aannemelijk dat hij rond die tijd stierf. Het hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren en een besmetting bij mensen kan fataal zijn. (Belga)